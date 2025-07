Återvänder – som assisterande tränare

Marcus Ragnarsson får ett bekant ansikte som assisterande tränare i Almtuna.

Tidigare SHL-spelaren, Jonas Almtorp, återvänder till Uppsala-klubben och kliver in i seniorhockeyn.

– Det är mycket glädjande att vi fått möjligheten att knyta till oss Jonas, säger sportchef Nicklas Danielsson.

Innan han valde att lägga skridskorna på hyllan 2018 hann Jonas Almtorp bland annat med hela 13 säsonger i SHL/Elitserien. Detta efter att han lämnat sitt Uppsala föra att slå sig fram som landslagsspelare i MoDos juniorer. Återkomsten skedde sedan 2022 då han klev in som tränare både för Almtuna J20 och Uppland i TV-pucken, men under den gångna säsongen var uppdraget något helt annat.



Nu är 41-åringen återigen tillbaka i hemstaden. Denna gång för att starta tränarkarriären på riktigt, med en roll i Almtunas A-lag.



– Det ska bli jättespännande att jobba med alla ledare, där jag känner de flesta sedan tidigare, och vara med och utveckla spelare och driva laget och förningen framåt, säger han själv på hemsida då Almtuna presenterar nyheten under lördagen.



Rollen blir som assisterande tränare i det Hockeyallsvenska laget, intill Marcus Ragnarsson.

NHL-scout för Colorado Avalanche

Uppsala-klubben beskriver Almtorp som en skicklig ledare och individuell coach, och med tanke på vad 2024/25-säsongens syssla var är det lätt att förstå kompetensen. Efter senaste vändan i Almtuna jobbade nämligen Jonas Almtorp för Colorado Avalanche som NHL-scout.



– Det är mycket glädjande att vi fått möjligheten att knyta till oss Jonas som en av tränarna för vårt A-lag. Att Jonas har en bakgrund i Almtuna, både som spelare och tränare sedan tidigare känns väldigt positivt utifrån den lokala anknytningen som vi strävar efter, kommenterar sportchefen Nicklas Danielsson.



Sedan tidigare står, utöver Ragnarsson, endast målvaktstränaren Fredrik Lassi uppskriven i Almtunas tränarstab inför 2025/26.



Utöver tiden i MoDo, representerade Jonas Almtorp Brynäs, Almtuna, Luleå, Södertälje, Djurgården, Linköping, AIK, med fler, under karriären.