BIK Karlskoga ledde med 2-0 med fyra minuter kvar att spela.

Men sedan stod Östersund för en stark vändning och vann med 3-2 efter förlängning efter två mål av värmlänningen Alexander Anderberg.

– Klacken här ropade att jag ska lära mig att spela hockey så det var extra skönt, säger Anderberg till TV4.

Alexander Anderberg både kvitterade och avgjorde i Östersunds vändning. Foto: TV4/Skärmdump (Montage)

Under måndagskvällen spelades en enda match i hockey-Sverige där BIK Karlskoga tog emot Östersunds IK i HockeyAllsvenskan. Topplaget Karlskoga såg ut då att gå mot en bekväm seger hemma i Nobelhallen.

Comebackande Jonatan Harju klev fram och satte 1-0 i powerplay i slutet av första perioden. Andra perioden blev sedan mållös men när pucken släpptes för den tredje dröjde det inte länge innan Harju och Karlskoga slog till igen. Han satte nämligen sitt andra mål i matchen och Karlskoga utökade därmed till 2-0 efter bara elva sekunders spel i tredje perioden.

Östersund fick sedan jaga för att komma tillbaka in i matchen och få hål på BIK-keepern Lars Volden. Med drygt fyra minuter kvar att spela lyckades Östersund även spräcka Voldens nolla. Linus Videll rakade in en retur för 2-1 och plötsligt var det match av det hela. Med 92 sekunder kvar kom även kvitteringen. Alexander Anderberg skickade in ett direktskott i nät för 2-2 precis i slutet av matchen. Målet granskades för målvaktsinterference men Anderbergs fullträff godkändes.

Alexander Anderberg sänkte BIK Karlskoga: ”Gud vad skönt”

Därmed väntade förlängning där avgörandet kom med bara sekunder kvar. Östersund fick spela powerplay i övertiden och återigen var det Anderberg som klev fram och satte avgörandet när endast tre sekunder återstod. Efter att ha gjort noll mål på 17 matcher gör Anderberg nu två mål för att skicka två poäng till Östersund.

– Gud vad skönt det var. Det känns som att jag blev tio kilo lättare, säger Anderberg till TV4 om att bryta måltorkan och fortsätter:

– Fy fan vad gött. De ropade här i Karlskoga-klacken att jag ska lära mig att spela hockey så det var extra skönt. Bortastå är min farsa och farbror. Det är härligt.

BIK Karlskoga kollapsade däremot och vad som såg ut som tre säkra poäng blev i stället bara en poäng.

– Det känns lite slumpartat. De gör 2-1 på en spelvändning där pucken studsar rakt ut. Vi hade behövt utnyttja vårt spelövertag och dragit ifrån ännu mer tidigare. Sedan är det lite utvisningar här som också ger dem chansen. Vi behöver se till att vi inte släpper guarden, även om jag inte riktigt tycker att vi gör det. Men vi blir lite passiva kanske, säger tränaren Dennis Hall efter matchen.

Karlskoga – Östersund 2–3 OT (1-0,0-0,1-2,0-1)

Karlskoga: Jonatan Harju 2.

Östersund: Alexander Anderberg 2, Linus Videll.