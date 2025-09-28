Vimmerby Hockey går skilda vägar med backen Alex Murray.

Parterna har enats om att bryta kontraktet efter bara tre matcher.

Alex Murray bryter kontraktet med Vimmerby. Foto: Adrian Kraus/AP Photo/Alamy

Vimmerby har fått en tuff start på den nya säsongen i HockeyAllsvenskan. De har förlorat alla sina tre första matcher, men har ändå fått med sig två poäng där två av förlusterna har kommit efter förlängning.

Nu sker även en förändring i bottenlagets trupp.

I ett inlägg på sociala medier skriver Vimmerby att klubben bryter kontraktet med backen Alex Murray. Enligt föreningen har parterna i samförstånd valt att avsluta kontraktet med omedelbar verkan.

”Vi vill rikta ett stort tack till Alex för hans tid i klubben och önskar honom all framgång i framtiden”, skriver Vimmerby på sociala medier.

Alex Murray lämnar Vimmerby

Alex Murray värvades till Vimmerby Hockey inför säsongen och tanken var att han skulle få en framträdande roll i smålänningarnas lag. På de tre första matcherna har Murray snittat 15:26 minuters istid per match, vilket är fjärde mest bland lagets backar. Amerikanen har noterats för en assist på de första tre matcherna och är den enda backen i Vimmerby med poäng i någon av de inledande matcherna. Nu lämnar dock Murray efter en kort tid i klubben.

Tidigare i sin karriär har Murray spelat fyra säsonger i collegeligan NCAA. Där har han spelat för Miami University (Ohio) och Niagara University. Det är ännu oklart var 25-åringen kommer att fortsätta sin karriär.

Source: Alex Murray @ Elite Prospects