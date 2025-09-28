Bryter kontraktet med Vimmerby – efter tre matcher
Vimmerby Hockey går skilda vägar med backen Alex Murray.
Parterna har enats om att bryta kontraktet efter bara tre matcher.
Vimmerby har fått en tuff start på den nya säsongen i HockeyAllsvenskan. De har förlorat alla sina tre första matcher, men har ändå fått med sig två poäng där två av förlusterna har kommit efter förlängning.
Nu sker även en förändring i bottenlagets trupp.
I ett inlägg på sociala medier skriver Vimmerby att klubben bryter kontraktet med backen Alex Murray. Enligt föreningen har parterna i samförstånd valt att avsluta kontraktet med omedelbar verkan.
”Vi vill rikta ett stort tack till Alex för hans tid i klubben och önskar honom all framgång i framtiden”, skriver Vimmerby på sociala medier.
Alex Murray lämnar Vimmerby
Alex Murray värvades till Vimmerby Hockey inför säsongen och tanken var att han skulle få en framträdande roll i smålänningarnas lag. På de tre första matcherna har Murray snittat 15:26 minuters istid per match, vilket är fjärde mest bland lagets backar. Amerikanen har noterats för en assist på de första tre matcherna och är den enda backen i Vimmerby med poäng i någon av de inledande matcherna. Nu lämnar dock Murray efter en kort tid i klubben.
Tidigare i sin karriär har Murray spelat fyra säsonger i collegeligan NCAA. Där har han spelat för Miami University (Ohio) och Niagara University. Det är ännu oklart var 25-åringen kommer att fortsätta sin karriär.
