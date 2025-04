AIK:s galna resa fortsätter – klara för final

AIK:s resa den här säsongen är bland det grövsta. Gnaget är nu klara för final i Hockeyallsvenskan – efter att ha vunnit match sex på Hovet mot Karlskoga med 2-1.

Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån.

Karlskoga fick en bra start på måstematchen när Jack Berglund styrde in 1-0 med skridskon bara fem minuter in i matchen på Hovet. Men AIK, uppburna av hemmapubliken, kom tillbaka in i matchen.

Lukas Zetterberg, som avgjorde match fem på övertid, klev fram och sköt 1-1 i powerplay bara ett par minuter senare. Kort därefter kom även 2-1 när Oscar Nord vackert gjorde bort Samuel Jonsson och la in ledningsmålet i egen puck.

Det blev däremot inget mer mål i perioden, trots att båda lagen hade sina chanser.

Även den andra akten blev mållös, men där vi ändå fick en stor snackis. Hampus Plato åkte nämligen rakt in i Victor Brattström, och ett bråk utbröt. Men där domarna valde att kvitta situationen och även ta ut Daniel Muzito-Bagenda i två minuter.

– Jag kollar åt andra hållet och sen dök han upp där. Jag vet inte, han brukar vara i målgården så jag vet inte vad som händer. Sen körde han nåt dyk där, jag vet inte om han skulle göra nån kullerbytta eller någonting. Det är ganska väntat men det är kul att de har gymnaster som målvakt, sa Hampus Plato om situationen till TV4.

Den tredje perioden fortsatte även den vara mållös. Där Victor Brattström sin vana trogen fortsatte att storspela. Karlskoga kom dock med en rejäl forcering i slutet av matchen.

Men målet kom aldrig utan istället slutade matchen med en seger för AIK. Gnaget är därmed klara för en final i Hockeyallsvenskan. Där de kommer att ställas mot antingen värsta rivalen Djurgården eller mot Södertälje.

Det här kommer efter att laget legat i botten av serien under hösten. Men nu har de alltså slagit ut serietvåan och tagit sig hela vägen till en final.