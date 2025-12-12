AIK studsade tillbaka – efter stjärnans hattrick

AIK:s Scott Pooley visade vägen med ett hattrick.

Stjärnforwarden låg bakom segern borta mot IK Oskarshamn på fredagen (2–5).

AIK jublar efter en bortamatch i Hockeyallsvenskan. Foto: Johan Axelsson / BILDBYRÅN / COP 245 / JA0254

AIK:s form har varit stadigt uppgående i två veckors tid. Men man fick sig en rejäl törn i onsdags när serieledaren Björklöven var på besök. Då flög ”Löven” hem till Umeå med en urstark 4–0 på Hovet i bagaget

Efter 37 minuter i Oskarshamn på fredagen hade AIK samma siffror på bortais. Senare i perioden reducerade IK Oskarshamn till 1–4, men AIK hade redan så gott som säkrat tre poäng.

Oskarshamn skapade spänning

Det var hockeyallsvenskans bästa målskytt och poängspelare, i form av Scott Pooley som klev fram och gjorde två av målen. Det första på ett läckert straffslag i början av matchen.

Men i den avslutande perioden reducerade Oskarshamn till 2–4 och började ta över matchen på ren vilja. Men trycket resulterade inte i några ytterligare mål.