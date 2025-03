AIK-stjärnan fortsatt petad

Petningen av Scott Pooley gav 4–2-seger i match tre.

Nu står det klart att AIK-stjärnan fortsatt är utanför laget till söndagens retur.

– Allt ledarskap handlar om magkänsla, säger Roger Melin.

Scott Pooley. Foto: Bildbyrån/Jesper Zerman.

Scott Pooley kom tillbaka från skada strax innan slutspelet i hockeyallsvenskan, men hittade inte rätt i de två första matcherna mot Björklöven. Nu, efter Roger Melins lyckade drag i match tre, står det klart att forwarden är fortsatt petad när match fyra väntar på Hovet.



– Jag tyckte att han var en av de som spelade mest för sig själv och inte riktigt hade laget i åtanke i alla lägen. Det var väl det som gjorde att det föll på honom, sade AIK-tränaren till hockeysverige.se efter 4–2-segern under fredagen.

– Allt ledarskap handlar om magkänsla, att man försöker hitta någon slags känsla för vad man tror på. Sen måste man stå för det, fortsatte Melin om nya ändringar framöver.



I övrigt ser AIK-laget i princip ut som senast, utöver att Lukas Zetterberg inte längre är extraforward, utan kliver in bredvid Muzito-Bagenda och Oscar Nord, samt att junioren, Gustav Sjöqvist blir sjundeback. SHL-lånet, Viggo Gustafsson kliver in i tredje backparet intill Filip Windlert.



Jonathan Stålberg fortsätter även i målet.