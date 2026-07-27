Oväntade valet - efter återkomsten

Adam Rockwood i BIK Karlskoga.

Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån.

När BIK Karlskoga, i slutet av april, plockade in Adam Rockwood var det troligen med AIK Hockey-säsongen 2022/23 i åtanke. En säsong då centern öst in poäng i Hockeyallsvenskan innan han försvann iväg till Österrike. Resultatet blev fyra poäng (1+3) över nio grundseriematcher, men sedan endast en (ett mål) under slutspelet.

Med detta, samt ett avsked, bakom sig gör Adam Rockwood nu en lite oväntad flytt till Storbrittannien.

– Jag var väldigt nära att skriva på förra säsongen och pratade sedan med klubben igen, men jag antar att timing är allt och det här kändes bara som rätt tillfälle att göra flytten, berättar 30-åringeni sin presentation .

Klubben det handlar om är Sheffield Steelers där vännen Brien Diffley redan spelar.

– "Diff" är en av mina bästa vänner och vi har hållit kontakten ända sedan vi spelade tillsammans. Han hade inget annat än positiva saker att säga om klubben och staden, säger Rockwood.