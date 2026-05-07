Tre Kronor tar in Växjötränaren till VM

Triss med Växjötränare för Tre Kronor.

Det började med Sam Hallam, därefter Jörgen Jönsson, och nu Andreas Andersson in i landslaget.

Alla tre med förflutet i Växjö Lakers.

Andreas Andersson ansluter till Tre Kronor. Foto: Jonas Ljungdahl / Bildbyrån

Tre Kronors förbundskapten Sam Hallam och assisterande tränaren Jörgen Jönsson har båda koppling till Växjö Lakers. Nu tar landslaget in Växjös målvaktstränare Andreas ”Ante” Andersson – både nder Beijer Hockey Games och VM.

– Jag ska vara videocoach. Kommer göra ungefär samma saker som i Växjö fast inte ha ansvar för målvakterna på det sätt som jag brukar, säger Andersson till Smålandsposten.

”Ante” berättar att förbundskaptenen hörde av sig till målvaktstränaren efter att Växjö åkte ur slutspelet. Ett uppdrag som han ser fram emot.

– Roligt att få chansen att jobba här. Det känns som ett lätt gäng att komma in i speciellt när jag känner de två så pass väl. Det blir väl lite nya grejer men det känns inspirerande och roligt.

Förflutet i Tre Kronor

Under gårdagen gjorde Andersson sitt första pass med Tre Kronor. Han har själv erfarenhet hur det är att spela i ett landslag. Både 1998 och 1999 var ”Ante” med i JVM-truppen.

– Roligt att få vara med på den högsta nivån igen och ja, det var skithäftigt på den tiden att spela JVM och allting sådant. Ett av åren var i Kanada vilket var väldigt stort, berättar han för Smålandsposten.

