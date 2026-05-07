Så ställer Tre Kronor upp mot Tjeckien

Love Härenstam ställs åt sidan efter succédebuten. Så här väljer Sam Hallam att ställa upp Tre Kronor i första matchen av Beijer Hockey Games.

Tre Kronor har tre matcher i Beijer Hockey Games innan det blir dags för VM. Foto: Bildbyrån.

Med Czech Hockey Games bakom sig har nu Tre Kronor tre matcher kvar att spela innan det blir dags för VM i Schweiz 2026. Färskt i minnet har man 3–2 mot Finland, men även 4–2 mot Tjeckien. Samma motstånd som nu står på andra sidan i Catena Arena i Ängelholm.

Till skillnaden från senast blir det ingen Love Härenstam i mål. Detta trots en succéartad debut med 30 av 32 möjliga räddningar. På backsidan kastar Sam Hallam även om lite grann där Sascha Boumedienne kliver upp bland sex. Det intill Tim Heed. Erik Brännström som då var i första backpar blir sjundeback.

Bland forwards fortsätter förbundskaptenen med förstakedjan Karlsson, Björck, Stenberg. Samtidigt skickas Karl Henriksson ner som 13:e – från platsen i andra linan. Den tas nu upp av Frondell, intill Heineman och Holmström.

Se hela laguppställningen nedan: