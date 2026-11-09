Förhoppningen: Ryssland backar självmant från VM

Anders Larsson hoppas att Ryssland avstår från VM.

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CAS beslut att släppa in Ryssland i internationella mästerskap igen har skapat stor debatt i hockeyvärlden. Inte minst till vinterns JVM, bara är en dryg månad bort, där Kanada meddelat att ryska spelare inte kommer att beviljas visum , men också kopplat till herr-VM och det faktum att flera nationer, inklusive Sverige, sagt att man inte kommer att spela mot Ryssland.

Nu menar Anders Larsson, ordförande för Svenska ishockeyförbundet, och ledamot i IIHF, att den internationella organisationen hoppas att ryssarna frivilligt avstår från att spela VM.

– Vi för en dialog med de olika länderna. Det är viktigt att få in de formella svaren, så att alla kort finns på bordet när nästa steg ska tas, säger Larsson till SVT under söndagen och fortsätter:

– Vi behöver titta på olika lösningar framåt. Det är klart det är viktigt att veta hur ryssarna reagerar när de vet att så många inte kommer ställa upp och spela mot dem.

Larsson själv har svårt att se framför sig att Ryssland backar, men håller samtidigt alla dörrar öppna.

– Just nu håller jag inte några olika lösningar för omöjligt. Det viktiga är att vi försöker hitta olika sätt att komma framåt. Såklart vore det önskvärt att de inte ställde upp, säger han.

Analytikern slår ner idén: "Är omöjligt"

Sveriges tidigare besked om att man inte kommer ställa upp mot Ryssland innebär dock inte en bojkott av turneringar där de tillåts spela.

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Jakob Hedenskog, analytiker vid Centrum för Östeuropastudier, gästade även SVT:s Sportspegeln under söndagen, och slog ner idén om att Ryssland själv kommer att dra sig ur VM frivilligt.

– Nej, det tror jag inte. Ryssland anser sig vara den främsta hockeynationen, och att de frivilligt skulle hoppa av när de fått den här triumfen är omöjligt. De kritiserar alla som kritiserar Ryssland för att vara russofober och rasister, säger han.

IIHF har nyligen bekräftat att Belarus fortsatt är avstängda från spel i både JVM och VM.