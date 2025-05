Expertens hyllning till Markström: ”En av världens bästa”

Jacob Markström har storspelat under inledningen av VM på hemmaplan.

Nu hyllas Tre Kronors målvakt av Viaplay-experten Valentina Lizana.

– Han är helt klart en av världens bästa målvakter just nu, säger hon till hockeysverige.se.

Viaplay-experten Valentina Lizana hyllar Jacob Markström.

Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist

Jacob Markström har i inledningen av årets hockey-VM visat varför han klassas som en av världens bästa målvakter och en målvakt som har potentialen att leda Tre Kronor hela vägen.

Han vet också vad som krävs för att ta det där eftertraktade guldet på hemmaplan efter det att han var en av målvakterna vid guldresan 2013.

– Jag pratade med Jacob då han var i vår efterstudio efter matchen mot Finland. Bland annat sa jag då att hans absoluta styrka hans ytterlägesräddningar, säger Viaplay-experten och tidigare stormålvakten, Valentina Lizana, till hockeysverige.se och fortsätter:

– Han spelar snålare är han gjort tidigare. Dessutom är Jacob väldigt snabb i sina förflyttningar. Han kan göra dom här galna räddningarna som gör att hans lag kan vinna matcher.

– Tillexempel mot Finland gjorde han några grymma räddningar som gjorde att Sverige kunde gå vinnande ur den matchen. Det kommer också vara viktigt framöver att han spelar på den absoluta toppnivån som han gjort hittills i det här VM:et.

”Har utvecklat allt”

Jacob Markström är 197 centimeter, vilket sägs vara en fördel i den spelstil dom flesta målvakter har idag.

– Många coacher är inne på att det är en fördel. Hans styrka utifrån att han är lång är just han når så pass långt i ytterlägen med ett ben eller en arm.

– Fördelen kan också vara att han i trafik ser över spelare, men även runt på ett annat sätt. Är man lite kortare måste man som målvakt jobba lite längre ut för att täcka mer.

– Sedan tror jag absolut att det finns både fördelar och nackdelar med det, men han har verkligen anpassat sitt spel utefter sin längd och överarbetar inte situationer. Förut kunde hans spel vara lite mer spretigt för att han just har den längden.

När hockeysverige.se träffade New Jersey–målvakten inför VM svarade han ”Jag har ändrat allt” på frågan ”Är du samma målvakt idag som vid VM-guldet 2013?”

– Egentligen har han utvecklat allt under sin tid i NHL och sedan 2013. Bland annat hur han använder sin speed. Han är reflexstark, snabb på skridskorna och har en styrka i förflyttningarna.

– Det som är svårast att anpassa sig till och som är en skillnad i dag mot tidigare är att han inte överreagerar i situationer. Han spelar smartare från punkt A till punkt B. Blir det tillexempel en retur på ett skott så blir han inte överspelad lika lätt. Han spelar inte ut hela vägen eftersom han inte behöver det och jag skulle säga att hans positionsspel är det som förbättrats mest.

– Det här gör att han är med i andra och tredjelägena också och kan göra dom här makalösa räddningarna.

Jacob Markström firar premiärsegern mot Slovakien.

Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

”Helt klart en av världens bästa målvakter”

Du som följer NHL för Viaplay – vilken status har Jacob Markström där borta?

– Han är helt klart en av världens bästa målvakter just nu. Han hade en skada under säsongen vilket gjorde att han inte var med i 4 Nations. Efter det tycker jag att han bevisat att han ska ha en plats i VM-truppen.

– Vi har jättebra målvakter där borta som inte är med. Bland annat (Filip) Gustavsson och framför allt (Linus) Ullmark. Jag tycker att efter skadan ändå Jacob seglat upp i toppen av våra svenska målvakter, men även om vi ser det större och bland alla målvakter i NHL.

Så här långt har Jacob Markström släppt in ett mål på två matcher under VM.

– Hans VM har varit jättebra. Jag tycker att han ser trygg ut längst bak och sprider lugnt till backarna och i princip hela laget.

– I matchen mot Finland fick han inte mycket att göra, vilket då kan göra det svårt för en målvakt att hålla fokus hela matchen. Han släppte in ett jättekonstigt och omdiskuterat mål för att domarna blåst av innan.

– Ändå var han så lugn i slutet när Finland låg på och pressade och fick ett friläge mitt i slottet som han räddade. Det var väldigt starkt av honom att kunna hålla den höga nivån i hela matchen, så mycket bra inledning av Jacob i VM. MVG.

Jacob Markström klappas om av Adam Larsson efter segern mot Finland.

Foto: Emma Wallskog/BIldbyrån

”En av nycklarna om Sverige ska ta sig hela vägen”

Är just egenskaperna du nämner en faktor som kan ta Tre Kronor hela vägen till ett VM-guld?

– Jag tror att han blir en av nycklarna om Sverige ska ta sig hela vägen. Det vet han om såklart eftersom målvakter alltid är viktiga i ett mästerskap.

– Jag är imponerad över att han kan bära den pressen med i princip en klackspark. När han kom upp till vår studio efter matchen var det med ett leende. Man märker att han älskar ishockey och hade velat stå alla matcher om han fått det. Verkligen en nyckelfigur.

– Spelar han resten av matcherna på samma sätt som han gjort hittills har Sverige jättebra chanser att vinna hela turneringen.

Ser du Jacob Markström som given etta?

– I mina ögon, ja. (Samuel) Ersson är också en toppmålvakt. Sedan har Tre Kronor (Arvid) Söderblom som är mer med för att se och lära.

– Alla tre är riktigt bra, men för mig är Markström nummer ett just nu och jag tror att landslagsledningen också går på det. Han fick förtroende i första matchen, vilket brukar visa att det är den målvakten man kommer gå på.

– Sedan var det ett perfekt spelschema där man kunde bolla in Ersson direkt så även han är inne i turneringen om någonting skulle hända med Markström.