Tränarprofilens nya uppdrag – ska rädda tidigare klubben

Leif Carlsson är tillbaka i ESV Kaufbeuren, som han räddade från nedflyttning förra säsongen.

Nu får den tidigare Färjestads- och Leksandstränaren samma uppdrag igen.

Leif Carlsson i Leksand 2018. Foto: Tobias Sterner / Bildbyrån / Cop 254

Förra säsongen gjorde Leif Carlsson comeback i tränaryrket, när han tog över ESV Kaufbeuren. Han räddade klubben från nedflyttning förra säsongen, efter att ha kommit in smom huvudtränare den 16 januari. Spola fram tills 17 januari 2026 så är han tillbaka i samma roll. Förändringen innebär att han tar över huvudansvaret och att huvudtränaren Andrew Donaldson blir kvar som assisterande.

– Leif Carlsson är en mycket erfaren tränare som framgångsrikt tog hand om lagets nedflyttningsstrid förra året och vet hur man hanterar sådana svåra situationer, säger sportchefen Patrick Reimer till klubbens hemsida.

– Han kommer att ge laget ny fart, och vi hoppas att de framsteg som görs kommer att belönas med segrar och därmed viktiga poäng.

Tidigare laget indraget i drogskandal

Vintern 2023 var han tränare för norska Comet Halden, en klubb som blev indragen i en drogskandal. Där blev fyra av hans spelare anklagade för att ha använt droger. Något som spelarna aldrig fälldes för.

För Värmlands Folkblad berättade han 2024 om varför det inte blev en fortsättning.

– Jag tackade nej, jag kände att jag var tvungen att åka hem till Karlstad och ta itu med min onda höft, sade han då.

Tidigare har han tränat Leksand och Färjestad och vann SM-guld 2006 och 2011 som assisterande tränare med de sistnämnda. Han har också vunnit två guld som spelare på 80-talet.