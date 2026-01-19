Svensken får sparken: ”Inte uppfyllt förväntningarna”

Martin Filander får sparken av EHC Biel-Bienne i Schweiz.

Det står klart på måndagen efter storförlusten mot Roger Rönnbergs Fribourg.

”Lagets prestationer har inte uppfyllt de förväntningar som EHC Biel och våra fans har rätt att förvänta sig”, säger klubben i ett uttalande.

Klubbens svenske assisterande tränare Mattias Tjärnqvist tar över.

Martin Filander får lämna sitt jobb. Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån

Martin Filander, 44, får lämna EHC Biel i Schweiz.

Efter drygt ett och ett halvt år på posten får han alltså lämna över stafettpinnen som huvudtränare. På måndagen gick Biel ut med att lagets prestationer inte uppfyllt förväntningarna.

”Trots en del positiv utveckling de senaste veckorna har de önskade sportsliga framstegen överlag inte uppnåtts. Integrationen och utvecklingen av de unga spelarna går väl och ligger i linje med klubbens strategiska mål. Utöver de uppnådda resultaten har lagets prestationer dock inte uppfyllt de förväntningar som EHC Biel och våra fans har rätt att förvänta sig”, säger klubben i ett uttalande.

Svensken tar över

Vidare tackar man för Filanders tid i klubben och meddelar att Mathias Tjärnqvist tar över, ihop med sin andra kollega som varit assisterande till Filander, nämligen Beat Forster.

Sörmlänningen har varit huvudtränare för Västerås och Oskarshamn samt assisterande tränare för Malmö Redhawks innan tiden i Schweiz. Innan dess jobbade han som J20-tränare för Örebro Hockey och assisterande GM för A-laget.