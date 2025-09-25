Svenska stjärnan skadad – dag till dag
Följ HockeySverige på
Google news
Den svenska yttern Pontus Åberg har drabbats av en underkroppsskada och befinner sig på ZSC Lions skadelista från dag till dag, skriver klubben på sin hemsida. 32-åringen har producerat sex poäng på de inledande sex matcherna i NL-säsongen.
Pontus Åberg värvades till NL-laget ZSC Lions inför säsongen från konkurrenten EHC Kloten – en värvning som slagit väl ut.
På de inledande sex matcherna har svensken noterats för sex poäng (2+4). 32-åringen har dock drabbats av en underkroppsskada och är borta på dag-till-dag-basis, skriver klubben på sin hemsida.
Åberg har spenderat sju säsonger i AHL och noterats för 189 poäng (99+90) på 277 matcher. Forwarden har också hunnit med 132 matcher i NHL, där han plockat hem 44 poäng (17+27). 2023 valde Åberg spel i KHL med Kazakstanska Barys Astana, någonting som han fick kritik för. Under sin tid med Barys Astana stod han för 37 poäng (17+20) på 64 matcher. Efter äventyret i Kazakstan återvände 32-åringen till Schweiz och NL-klubben SC Rapperswil-Jona Lakers.
Source: Pontus Åberg @ Elite Prospects
Den här artikeln handlar om: