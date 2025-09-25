Den svenska yttern Pontus Åberg har drabbats av en underkroppsskada och befinner sig på ZSC Lions skadelista från dag till dag, skriver klubben på sin hemsida. 32-åringen har producerat sex poäng på de inledande sex matcherna i NL-säsongen.

Pontus Åberg. Foto: Jari Pestelacci/Sipa USA/Alamy

Pontus Åberg värvades till NL-laget ZSC Lions inför säsongen från konkurrenten EHC Kloten – en värvning som slagit väl ut.

På de inledande sex matcherna har svensken noterats för sex poäng (2+4). 32-åringen har dock drabbats av en underkroppsskada och är borta på dag-till-dag-basis, skriver klubben på sin hemsida.

Åberg har spenderat sju säsonger i AHL och noterats för 189 poäng (99+90) på 277 matcher. Forwarden har också hunnit med 132 matcher i NHL, där han plockat hem 44 poäng (17+27). 2023 valde Åberg spel i KHL med Kazakstanska Barys Astana, någonting som han fick kritik för. Under sin tid med Barys Astana stod han för 37 poäng (17+20) på 64 matcher. Efter äventyret i Kazakstan återvände 32-åringen till Schweiz och NL-klubben SC Rapperswil-Jona Lakers.

Source: Pontus Åberg @ Elite Prospects