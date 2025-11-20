Patrick Russell erbjöds inget nytt kontrakt av Linköping och flyttade i stället till Tyskland.

Där gör dansken nu succé – och skriver redan på ett nytt kontrakt med Kölner Haie.

Patrick Russell har gjort succé sedan han lämnade Linköping. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

I våras stod det klart att Patrick Russell lämnade Linköping efter fyra säsonger i klubben. Dansken erbjöds inget nytt kontrakt av LHC efter säsongen och sökte sig därför vidare mot nya möjligheter.

Inför årets säsong skrev VM-forwarden på för Kölner Haie i tyska DEL. Där har Russell också haft en succéartad höst. På 19 matcher i Köln har 32-åringen stått för tolv mål och 26 poäng. Russel ligger därmed delad tvåa i skytteligan och är trea i DEL:s poängliga så här långt in på säsongen. Han har även varit glödhet på sistone med hela nio mål och 15 poäng på de tio senaste matcherna.

Kölner Haie är väldigt nöjda med danskens prestationer så här långt och visar även det nu. Patrick Russell skriver nämligen redan på ett nytt kontrakt med klubben. Russells avtal med Köln gällde endast över årets säsong, 2025/26, men det nya avtalet sträcker sig även över nästkommande säsong, 2026/27. Alltså kommer forwarden att stanna minst en säsong till i Tyskland.

Patrick Russell gjorde 61 mål och 116 poäng på 194 SHL-matcher med Linköping. Säsongen 2023/24 kom han på en delad tredjeplats i SHL:s skytteliga med 21 fullträffar på 49 matcher för LHC. Tidigare i sin karriär har Russell även tillbringat flera år i Nordamerika där han bland annat spelade 59 NHL-matcher med Edmonton Oilers.

