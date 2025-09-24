Leif ”Strumpan” Strömberg lämnar polska Torun efter bara fem matcher. Det meddelar tränarprofilen via sin Facebook.

Leif ”Strumpan” Strömberg lämnar Torun. Foto: Magnus Lejhall / Bildbyrån.

Förra veckan skapade han rubriker när det blev bråk på en presskonferens efter en match mellan Torun och Zaglebie Sosnowiec. Nu meddelar Leif Strömberg att det inte blir någon fortsättning i Torun. Den svenska tränaren har valt att säga upp sig efter en schism med ledningen.

På sin Facebook meddelar ”Strumpan” att han från och med i dag har valt att säga upp sig och lämna klubben. Det efter att inte ha kommit överens med klubbens general manager och president.

”Jag förstod snabbt att det var problem med kommunikation och information från den högsta ledaren, general manager eller någon typ av president. Alla gick och väntade på ett meddelade som aldrig kom från honom,” skriver han bland annat i ett inlägg.

Vidare berättar Strömberg att spelare och ledare har varit oroliga över sina löner, något som har gått ut över spelet. Där tränarna också har tvingats att medla mellan ledningen och spelartruppen. Boendeförhållandena ska även inte ha varit de bästa med en säng utan madrass och WiFi.

63-årige Leif Strömberg är en stor profil inom svensk hockey där han har tränat klubbar som Södertälje, Färjestad och Leksand hemma i Sverige. Jobbet i Polen var något han hoppade på i början av maj. Det återstår nu att se var karriären fortsätter någonstans.