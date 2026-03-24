Svensken skriver på – stannar i Schweiz

Mot slutet av de två senaste säsongerna har han plockats in av EHC Kloten. Nu har Pontus Åberg till slut värvats permanent.

Pontus Åberg har skrivit på ett kontrakt i ECH Kloten. Foto: Just Pictures/Alamy och Bildbyrån/Pär Olert.

Efter att Pontus Åberg, 2023, valt att flytta till KHL och Barys Astana, har hans karriär fortsatt utomlands. SC Rapperswil-Jona Lakers och ZSC Lions har varit klubbarna i början av dessa säsonger i Schweiz, men både 2025 och 2026 har han till slut hamnat i EHC Kloten.

Nu förlänger den tidigare NHL- och SHL-forwarden sin tid genom en permanent överenskommelse.

– Min familj och jag är väldigt glada över att kunna kalla Kloten vårt hem de kommande två åren. Jag ser verkligen fram emot den nya säsongen och är exalterad över att få se de fantastiska fansen igen, säger han själv på lagets sajt under tisdagen.

Det nya kontraktet i schweiziska NL är alltså skrivet till och med 2027/28.

Åbergs senaste vända i Sverige var 2021/22 då han klev in i Timrå. Annars får man gå tillbaka till 2013/14 då han var i Färjestad för att hitta en SHL-säsong på CV:et.

Source: Pontus Åberg @ Elite Prospects