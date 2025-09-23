Uppgifter: Erbjuden kontrakt – som svenskens ersättare

Jussi Olkinuora pekas ut som ersättare till Niklas Rubin i Kärpät.

Enligt Urheilucast har klubben erbjudit den tidigare Brynäs-målvakten ett kontrakt.

– Rubin har riktigt ont i ljumskarna, säger programledaren Esko Seppänen.

Jussi Olkinuora och Niklas Rubin. Foto: Bildbyrån (montage).

Sportchefen Kimmo Kapanen ser ut att ha hittat en snabb lösning till Niklas Rubin i Kärpät.



Efter måndagens besked om att svenske toppmålvakten, Niklas Rubin, åkt på en skada som kommer hålla honom borta fram till landslagsuppehållet i november, kommer färska uppgifter från Urheilucast om jakten på ersättare.



Den finska podcasten uppger nämligen att 34-årige Jussi Olkinuora erbjudits ett kontrakt som sträcker sig över resterande del av säsongen.



För Kärpät skulle detta vara en smidig lösning i och med att den tidigare Brynäs-inhopparen och VM-målvakten står utan kontrakt efter sitt år i tyska Löwen Frankfurt. Kärpät står dessutom inför en hektisk period med 16 matcher matcher innan det där landslagsuppehållet.

Utsågs till ligans främsta målvakt

Jussi Olkinuora har två VM-guld, ett OS-guld, ett VM-silver, med mer på sitt CV, men har nu stora skor att fylla.



Niklas Rubin har stått för tre starka år i finska Liiga efter att han lämnade Frölunda 2022, och så sent som i fjol tog han emot Urpo Ylönen Award som ligans främsta målvakt.



– Otur. Jag ska jobba hårt med min rehabilitering. Jag hoppas vara tillbaka i spel så snart som möjligt. Jag vill göra mitt för att hjälpa laget att vinna, sade Rubin om sin skada på Kärpäts sajt under gårdagen.

