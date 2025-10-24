Det var efter att Frisk Asker drabbat samman med Sparta Sarpsborg som en supporter blev skjuten utanför arenan Sparta Amphitheater.

Skotten ska ha kommit från en förbipasserande bil och supportern träffades i tinningen.

– Det ska vara säkert att vara på en hockeymatch, säger sportchef Nicolay Sørensen till Frisk Askers hemsida.

Genrebild. Foto: Fredrik Varfjell/Bildbyrån.

Det var efter en match i norska högstaligan mellan Sparta Sarpsborg och Frisk Asker som en okänd gärningsman skjöt en Frisk Asker-supporter. Det okända förövaren ska ha använt sig av en luftpistol, och ska ha träffat supportern i tinningen. Skotten ska ha avlossats från en förbipasserande bil.

Den träffade besökaren ska, trots omständigheterna, må bra.

Klubbledningen i Frisk Asker har tagit kontakt med representanter för Sparta Sarpsborg, supporterledare samt den berörda supportern.

– Det här är en skrämmande utveckling, och en händelse vi tar på största allvar. Det ska vara säkert att vara på en hockeymatch, oavsett var man befinner sig i landet. Vi är glada att den träffade personen under omständigheterna mår bra, säger Frisk Askers sportchef Nicolay Sørensen.

En polisanmälan ska vara upprättad.

– Det krävs väldigt lite för att det ska sluta värre än det här fallet. Man har gått över en gräns när man hänger ut genom ett bilfönster och skjuter, säger insatschef Håkon Hatlen till Budstikka.