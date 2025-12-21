André Petersson har gjort succé i schweiziska Langnau. Nu står det klart att han förlängt sitt kontrakt med klubben.

André Petersson stannar i SCL Tigers.

Foto: Alamy.

Efter ett par minst sagt turbulenta säsonger i HV71 lämnade André Petersson klubben inför den här säsongen, för spel i SCL Tigers från Langnau. Där har 35-åringen gjort succé. Med 17+12 på 29 matcher ligger han trea i hela seriens skytteliga, och sjua i poängligan. Han toppar lagets interna poängliga. Så sent som igår gjorde han mål i 4-3-segern mot Kloten.

Nu står det klart att ”AP20” stannar i Schweiz åtminstone en säsong till. Petersson har nämligen skrivit på ett nytt ettårskontrakt med klubben.

– André utmärker sig genom sin avslutsförmåga, sin höga effektivitet i powerplay och sin utmärkta speluppfattning. Trots sina individuella kvaliteter sätter han alltid lagets framgång i första rummet och är en ytterst pålitlig lagspelare, säger sportchefen Pascal Müller till klubbens sajt.

Nästa säsong blir Petersson lagkompis med Jonathan Dahlén, som redan är klar för klubben.

