Den tidigare Brynäs-målvakten Jussi Olkinuora ville bryta avtalet med tyska Löwen Frankfurt. Det ville inte klubben.

Det hela resulterade i att parterna möttes i domstol – och att kontraktet rivs.

”Det är något jag aldrig varit med om förut och aldrig vill vara med om igen”, skriver han på Instagram.

Jussi Olkinuora.

Foto: Florian Wolf/Eibner/Alamy

Den tidigare SHL-målvakten Jussi Olkinuoras uppbrott med den tyska klubben Löwen Frankfurt blev en minst sagt infekterad historia.

Den finske målvakten ville bryta sitt tvåårsavtal efter sin första säsong i klubben, men klubben sade nej. Enligt Olkinuora ville klubben inte köpa ut honom från det sista året på avtalet, varpå klubben försökte avsluta kontraktet med vad Olkinuora menar vara en falsk läkarundersökning. Det hela slutade med att Olkinuora och Löwen Frankfurt möttes i domstol – som i slutändan dömdes till Olkinuoras fördel.

”Det är något jag aldrig varit med om förut och aldrig vill vara med om igen”, skriver han på Instagram.

”Först efter att domstolen helt och hållet dömt till min fördel, med alla potentiella rättsliga följder, kom klubben tillbaka till verkligheten och erbjöd en lösning. Detta hade enkelt kunnat göras tidigare utan alla de negativa konsekvenserna. Jag hade kunnat kämpa mot dem själv ända till slutet. Att lägga denna börda på vår familj var det som gjorde mest ont”, fortsätter han.

”PS. Jag letar efter ett nytt lag”

Kontraktet bröts formellt i början av september, vilket innebär att målvakten nu är klubblös.

”PS. Jag letar efter ett nytt lag. Blev precis free agent”, skriver Olkinuora.

Jussi Olkinuora spelade i Brynäs under SHL-säsongen 2022/23, där han stod nio matcher i grundserien och ytterligare tre i kvalspelet mot Malmö när Gävlelaget åkte ur SHL. Därefter lämnade Olkinuora klubben för spel i Pelicans, innan han avslutade säsongen 2023/24 med Genève-Servette där han blev CHL-mästare.

Förra säsongen spelade Olkinuora 25 matcher med Frankfurt, där han noterades för en räddningsprocent på 89,8 procent.