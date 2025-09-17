Svenske stjärnans show – i galna krossen

Erik Brännström fick islossning i Schweiz under gårdagen. Det efter att Lausanne vunnit med galna 11-0 mot Genève Servette.

Erik Brännström fick islossning i Schweiz under gårdagskvällen när Lausanne körde över Genève fullständigt.

Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån.

I CHL visade Erik Brännström att han kommer att bli en viktig spelare för Lausanne under den kommande säsongen. I säsongsinledningen blev det en assist på de första tre matcherna. Men i omgång fyra small det rejält.

Den svenska stjärnbacken klev fram med två mål och två assist, när hans lag körde över Genève Servette totalt.

Matchen slutade hela 11-0 efter att hemmalaget gått på totalt knock. Den NHL-meriterade forwarden Austin Czarnik var poängbäst med 1+4 och sedan var det Erik Brännström och två ytterligare spelare som gjorde fyra poäng.

Lausanne ligger nu på en andraplats i ligan med nio poäng på fyra matcher. De har dessutom en riktigt bra målskillnad med 20 mål framåt och fem insläppta. Noterbart är även att Roger Rönnbergs Fribourg har vunnit tre av de fyra första matcherna i ligan under sin nya, svenska, huvudtränare.

Erik Brännström lämnade Nordamerika inför den här säsongen för spel i Schweiz. Hans Lausanne är också ett av lagen som förväntas vara med i toppen och slåss om guldet.

