Återvänder till Finland – efter sejouren i KHL: ”Ångrar det”

Teemu Pulkkinen är den finska andraliga-klubben Kiekko Vantaas nya stora affischnamn.

Mellan 2020 och 2024 spelade han i den ryska ligan KHL.

Något han nu uttrycker att han ångrar.

– Jag har gjort dåliga val i min karriär och ångrar dem, säger han till klubbens hemsida.

Teemu Pulkkinen i matchen mellan Finland och Sverige under Beijer Hockey Games 2020.

Att Teemu Pulkkinen kommer hem till Finland med ett sprängfyllt CV är det ingen som bestrider.

Han har tagit VM-silver med Finland och spelat i JVM. Utöver det har han spelat i NHL och vunnit en Calder Cup-titel

Men framförallt är det så att spelaren valde att spela vidare i KHL efter kriget, en sejour som i fyra olika klubbar varade över fyra säsonger, fram till och med förra våren.

När han på nu är klar för spel i hemstaden Vantaa, för Kiekko-Vantaa, har det mötts med reaktioner.

Därför väljer han nu att gå ut på klubbens hemsida och förklara sig.

– Jag har gjort dåliga val i min karriär och ångrar dem. Jag är tacksam för möjligheten att vända hem och representera den här klubben. Jag är väldigt taggad inför nästa säsong, säger han.

Huvudtränaren Jani Manninen fyller i.

– ”Pulus” ankomst till laget ger oss en oerhörd mängd av erfarenhet och han kan ledae med exempel i vår vardag. Han är ett superproffs och kan hjälpa laget med sina egna aktioner, såväl som de yngre spelarna på och utanför isen.