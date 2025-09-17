Svensken fortsätter i Schweiz: ”Viktig del”

Anton Lindholm blir kvar i SC Bern minst en säsong till.

30-åringen som flyttade till Schweiz inför fjolårssäsongen har förlängt sitt kontrakt i klubben.

Anton Lindholm blir kvar minst ett år i SC Bern. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

Den NHL-meriterade försvararen Anton Lindholm blir kvar i Schweiz.

Efter en första säsong i SC Bern där backen spelade 20 matcher och noterades för fem poäng (2+3) kommer beskedet att han skrivit på en förlängning på ett år. Den schweiziske klubben går ut med nyheten under onsdagen, i samband med förlängningen av den finske forwarden Waltteri Merelä, och uppger samtidigt att det finns en option på ytterligare ett år i överenskommelsen med Lindholm.

Innan Lindholm begav sig till Schweiz spelade han två säsonger för Leksand i SHL.

– Vi är mycket glada över Antons engagemang. Med sina färdigheter och sitt ledarskap är han en mycket viktig del av vårt lag, säger SC Berns sportchef Diego Piceci.

Anton Lindholm har under sin karriär gjort framträdanden i KHL, NHL, AHL, SHL och Hockeyallsvenskan. Han har också spelat flera matcher för det svenska landslaget under perioden 2021 till 2024. Den gångna säsongen tog slut i förtid då han drabbades av en underkroppsskada i november.

