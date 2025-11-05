Veteranen utgår från landslaget – hon ersätter

Josefine Holmgren lyftes fram av Damkronornas förbundskapten Ulf Lundberg som en viktig spelare inför Lidl Hockey Games. Nu står det klart att hon inte kommer spela i turneringen och ersätts av Brynäs Mina Waxin.

Josfine Holmgren (v) och Mina Waxin (h). Foto: Bildbyrån/collage.

Josefine Holmgren återvände till Sverige inför säsongen och presenterades även för det svenska landslaget efter ett uppehåll på två år. Damkronornas förbundskapten Ulf Lundberg lyfte henne som en viktig spelare inför Lidl Hockey Games, när han presenterade sin trupp under förra veckan.

Nu står det klart att den välmeriterade 32-åringen inte kommer att spela med Damkronorna under turneringen. Istället ersätts hon av den meriterade backen Mina Waxin, som till vardags spelar för Brynäs i SDHL.

Waxin har tidigare gjort 13 poäng (1+12) på 45 landskamper för Sverige och spelade senast med landslaget säsongen 23/24. 24-åringen har också gjort tio säsonger i SDHL där hon noterats för 97 poäng (21+76) på 291 matcher.

Source: Mina Waxin @ Elite Prospects