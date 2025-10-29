Under nästa vecka samlas Damkronorna för att förbereda sig för Lidl Hockey Games. Idag presenterade förbundskapten Ulf Lundberg truppen som ska representera Sverige i Ängelholm.

– Hon har en inställning som jag tycker är enastående, säger Ulf Lundberg om debutanten Ella Sköldebäck.

Josefine Holmgren och Ella Sköldebäck. Foto: Bildbyrån/Montage.

Landslagsuppehållet närmar sig med stormsteg och under dagen presenterade Ulf Lundberg de spelare han valt ut inför Lidl Hockey Games. Damkronorna samlas nästa vecka för att förbereda sig inför den fyra dagar långa turneringen. Svenskorna kommer att drabba samman med Finland, Tjeckien och Schweiz.

Bland de spelare som förbundskapten Lundberg valt ut finns 32-åriga Josefine Holmgren, som inför säsongen återvänder till svensk hockey efter två år i den schweiziska högstaligan. Veteranen har inte spelat med det svenska landslaget sedan 2023.

– Det är ett kärnkraftverk. När hon spelar rakt, enkelt, funktionellt, plockar bort klubbor och gör det byte efter byte så är hon en rese i försvaret. Hon är ruggigt taggad på att dra på sig den finaste tröjan igen, säger Ulf Lundberg.

Backen landslagsdebuterar

På backsidan hittar vi även Ella Sköldebäck som till vardags spelar med SDE och Josefine Holmgren i SDHL. 21-åringen gjorde sin debut i SDHL med AIK säsongen 23/24, efter flera år i Damettan och NDHL.

– Hon har en ”grit”, hon har en arbetsmoral och hon har en inställning som jag tycker är enastående. Det är också kul att se att det går att gå andra vägar än den traditionella, säger Lundberg och fortsätter:

– Det var mycket känslor när jag ringde och meddelade att hon hade blivit uttagen. Det är en spelare som inte tar någonting för givet, som förstår att jobbet måste göras varje dag. Hon har sett riktigt spännande ut under hösten.

Här är damkronornas trupp inför Lidl Hockey Games

Målvakter:

Ebba Svensson Träff, Linköping HC

35. Tindra Holm, MoDo Hockey

Backar:

37. Josefine Holmgren, SDE HF

42. Ella Sköldebäck, SDE HF

4. Linnéa Andersson, MoDo Hockey

7. Mira Jungåker, Ohio State University (NCAA)

14. Ida Karlsson, University of Minnesota-Duluth (NCAA)

55. Jenna Raunio, Ohio State University (NCAA)

71. Anna Kjellbin, Toronto Sceptres (PWHL)

Forwards:

11. Josefin Bouveng, University of Minnesota (NCAA)

23. Thea Johansson, University of Minnesota-Duluth (NCAA)

8. Hilda Svensson, Ohio State University (NCAA)

25. Lina Ljungblom, Montréal Victoire (PWHL)

89. Nicole Hall, Penn State University (NCAA)

15. Lisa Johansson, SDE HF

17. Sofie Lundin, Frölunda HC

19. Sara Hjalmarsson, Linköping HC

22. Hanna Thuvik, Brynäs IF

24. Ebba Hedqvist, MoDo Hockey

26. Hanna Olsson, Frölunda HC

29. Felizia Wikner-Zienkiewicz, Frölunda HC

34. Mira Hallin, MoDo Hockey

68. Isabelle Leijonhielm, Djurgårdens IF