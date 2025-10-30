Under gårdagen presenterade tjeckiens förbundskapten Radim Rulík sin trupp inför den kommande EHT-turneringen. I truppen finns några bekanta ansikten för de svenskar som följer SHL, men samtidigt har några tjecker som spelar i Sverige valts bort.

Lukas Rousek och Jakub Vrana. Foto: Bildbyrån/Montage.

Igår presenterade Tjeckiens förbundskapten Radim Rulík sin trupp inför Euro Hockey Tour, och bland spelarna finns flera spelare som just nu spelar i Sverige.

Michal Kempný som till vardags spelar i Brynäs är uttagen, Rögles Luboš Horký finns med i truppen, även Färjestads Zohorna Radim ansluter.

Några andra SHL-bekatingar ställs dock utanför laget. Däribland Jakub Vrana och Lukas Rousek, som inte tar plats i turneringen som hålls i Ängelholm och Tammerfors nästa vecka.

– OS-säsongen är exceptionell för alla. Från början vill vi arbeta med spelare som har potential att kämpa om nominering till Milan och Cortina. Samtidigt ger vi utrymme för dem som bekräftar sin form i klubbarna. Vi ser turneringen i Finland som ett viktigt test och en möjlighet att prova olika varianter, säger förbundskapten Radim Rulík till det tjeckiska landslagets hemsida.

Här är Tjeckiens trupp inför EHT

Målvakter:

Kořenář Josef (HC Sparta Prag)

Kváča Petr (White Tigers Liberec)

Čajan Pavel (HC Verva Litvínov)

Backar:

Adámek Marian (HC Oceláři Třinec)

Kempný Michal (Brynas IF)

Košťálek Jan (HC Dynamo Pardubice)

Hájek Libor (HC Dynamo Pardubice)

Zábranský Libor (Kometa Brno)

Kučeřík Radek (Ilves Tampere)

Pyrochta Filip (BK Mladá Boleslav)

Cibulka Tomas (Banes Motor České Budějovice)

Ščotka Jan (Kometa Brno)

Šimek Radim (Bílí Tygři Liberec)

Forwards:

Kantner Matyáš (Kärpat Uleåborg)

Reichel Kristian (Adler Mannheim)

Horký Luboš (Rögle BK)

Beránek Ondřej (HC Energie Karlovy Vary)

Černoch Jiří (HC Energie Karlovy Vary)

Kovařčík Ondřej (HC Oceláři)

Kurovský Daniel (HC Oceláři)

Jákub Lukáš (HC Dynamo Pardubice)

S Kondelík Lukáš (HC Dynamo Pardubice)

Flek Jakub (HC Kometa Brno)

Zohorna Radim (Farjestad BK)

Kubalík Dominik (EV Zug)

Chlapík Filip (HC Sparta Praha)

Stránský Matěj (HC Davos)