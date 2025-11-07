Damkronorna – eller Tre Kronor Dam som ishockeyförbundet kallar dem – föll ikväll mot Schweiz efter straffar. Matchen slutade 2-1 till gästerna.

– Det här känns onödigt. Sverige är så mycket bättre, säger Maria Rooth i SVT.

Damkronorna spelar just nu Lidl Hockey Games i Ängelholm och vann sin premiärmatch mot Tjeckien med 4-1. Men ikväll åkte man på en strafförlust när Schweiz stod för motståndet.

Thea Johansson gav Sverige ledningen av den andra perioden. Det var ett mål som länge såg ut att bli matchens enda. Men Schweiz kvitterade med 3:29 kvar av den tredje perioden. Efter en mållös förlängning gick matchen till straffar.

Väl där förlorade Damkronorna. De missade samtliga sina sex straffar. Schweiz missade följaktligen sina fem första, men satte sin sjätte och vann därmed matchen.

– Det här känns onödigt. Sverige är så mycket bättre. Men man måste stänga matcher som de här. De är långt mycket bättre än Schweiz men förlorar ändå, säger SVT:s Maria Rooth.

Trots Schweiz seger ligger de bakom Damkronorna i tabellen, eftersom Sverige står på tre poäng medan Schweiz föll i sin premiär mot Finland och bara står på två.

Sverige möter Finland imorgon eftermiddag. Finland har hittills vunnit båda sina matcher och har målskillnaden 6-2. Men skulle Sverige ta tre poäng under lördagens match vinner man hemmaturneringen. Det krävs dock seger under ordinarie tid för att så ska bli fallet. Man kan bli sluta vid förlust, men då krävs det att Tjeckien slår Schweiz.