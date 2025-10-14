Nytt CHL-fiasko för Brynäs – vilade stjärnorna igen

Brynäs vilade stjärnorna igen i CHL och skickade elva juniorer till Nordirland.

Då förlorade Brynäs mot jumbon Belfast Giants som skrällde rejält och vann med 2-1.

Brynäs förlorar igen i CHL efter att ha vilat sina toppspelare. Foto: Bildbyrån (Montage)

Precis som förra veckan valde Brynäs att skicka ett försvagat lag i CHL. Spelare som Nicklas Bäckström, Jakob Silfverberg, Johan Larsson, Oskar Lindblom, Robert Hägg, Christian Djoos, Michal Kempný och Damian Clara hade alla lämnats hemma. I stället tog Brynäs ut en trupp som innehöll hela elva juniorer. Oscar Westman, Aron Dahlqvist, Victor Hedin Raftheim, Sigge Holmgren, Lucas Pettersson, Michal Svrcek, Gustav Hillström, Leo Sundqvist, Alieu Moldal Bah, Theo Östberg och Hugo Östberg var alla med i laguppställningen. Glädjande för Gävle-laget var dock att både Linus Ölund och Jack Kopacka var tillbaka från skada.

Förra veckan förlorade Brynäs hemma mot norska Storhamar och i kväll hade de rest till Nordirland för att möta Belfast Giants. Belfast har varit det sämsta laget i Champions Hockey League under säsongen med bara en poäng på fem matcher inför veckans sista omgång.

I kväll det var det däremot Belfast Giant som tog kommandot tidigt i matchen. De fick in en ledningspuck bakom Brynäsmålvakten Collin Delia, men målet dömdes bort efter videogranskning då en Belfast-spelare stod och störde Delia. 1-0 skulle dock ändå komma. Den svenske veteranen och allsvenske legendaren Marcus Eriksson spelar numera i Belfast Giants och spelade in pucken till en lagkamrat som styrde in pucken bakom Delia för 1-0 till CHL-slagpåsen Belfast.

Brynäs förlorar mot Belfast Giants i CHL

Brynäs reste sig i andra perioden och kom tillbaka in i matchen på ett bra sätt. Kvitteringen kom genom junioren Lucas Pettersson som smällde in 1-1 i powerplay efter passning av Mattias Norlinder. Brynäs skapade lägen men 1-1 stod sig in i tredje perioden. Där kom Belfast Giants ut piggt och återtog ledningen tidigt sedan 2-1-målet gjordes blott 62 sekunder in i perioden. Hemmalaget var sedan även nära 3-1 men prickade ribban.

Mot slutet av tillställningen lyfte Brynäs sitt lag i jakten på en kvittering. Ett powerplay i matchens slutminuter gjorde att Brynäs fick chansen att spela sex-mot-fyra efter att ha plockat ut målvakten. De pressade sedan på rejält för att få in ett 2-2-mål. Belfast Giants försvarade sig däremot tappert och lyckades också hålla tätt matchen ut. Belfast Giants tar därmed sin första, och också enda, seger i Champions Hockey League 2025/26.

Trots förlusten är Brynäs redan klara för CHL-slutspel sedan tidigare efter att ha plockat nio poäng på de sex seriematcherna.

Belfast Giants – Brynäs 2–1 (1-0,0-1,1-0)

Belfast: Ryan Smith, Nicolas Guay.

Brynäs: Lucas Pettersson.

Source: CHAMPIONS-HL League Page @ Elite Prospects