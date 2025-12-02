När Brynäs värvade hem Axel Jonsson-Fjällby var det som en tilltänkt toppspelare. ”Jägarn” har däremot haft en riktigt tung höst i Gävle.

I kvällens CHL-match mot KalPa kom hans andra mål för säsongen, i sin 33:e match.

Axel Jonsson-Fjällby inför ishockeymatchen i SHL mellan Djurgården och Brynäs den 18 oktober 2025 i Stockholm.

Foto: Maxim Thoré / Bildbyrån.

På 24 matcher i SHL och åtta i CHL har Axel Jonsson-Fjällby levererat ett mål och tre assist. Något som helt klart är underkänt för en spelare av hans status. När han värvades hem till Sverige föll valet på Brynäs där han var tänkt som en toppspelare.

Förväntningar han inte varit nära att leva upp till hittills.

I kvällens match mot KalPa kom däremot en ny fullträff. 27-åringen klev fram och prickade dit 1-1 i den första perioden hemma i Monitor ERP Arena. Det var en vacker aktion där Brynäs-forwarden kom med hög fart genom mittzonen och lyckades skapa sig ett friläge där han fintade ner motståndarmålvakten. Ett mål som var hans första sedan den 10 oktober tidigare i höst. Alltså nästan två månader sedan.

Det var också ”Jägarns” första poäng i CHL den här säsongen. Det återstår nu att se om Axel Jonsson-Fjällby får samma effekt som lagkamraten Kieffer Bellows. Han floppade också under säsongsinledningen men har gjort fem poäng på sina senaste fyra matcher och vaknat rejält.

Source: Axel Jonsson-Fjällby @ Elite Prospects