Luka Dragusica, 18, valde att svinga en klubba i huvudet på en motståndare och gick sedan till ytterligare attack medan den andre låg kvar på isen.



Nu står det klart att han stängs av i 48 matcher – och behöver genomgå samhällstjänst för att få lov att återvända till isen nästa säsong.



Se tacklingen i spelaren.

Luka Dragusica straffas ordentligt för sitt tilltag med klubban.

Foto: Skärmdump

Snacket i och runt den kanadensiska juniorligan OHL präglas just nu av en eftersläng som blev oerhört omtalad. Efter en situation vid sargen jagade Luka Dragusica i Brampton Steelheads ikapp en spelare och svingade klubban i huvudet på en motståndarespelare.

När Oshawa-spelaren Brady Blaseg sedan låg kontaktlös på isen fortsatte Dragusica att slå ut mot den försvarslösa spelaren.

Under dagen kom uppgifter om att han skulle stängas av i 48 matcher – det vill säga resten av säsongen.

”En farlig och oacceptabel handling”

Nu står det klart att ligan har beslutat att han blir avstängd resten av säsongen för sin slashing mot huvudet.

”Det medvetna valet att använda klubban som ett vapen mot en motståndares huvud. Följt av vidare kontakt mot en försvarslös spelare, är en farlig och oacceptabel handling som inte har någon plats i OHL”, skriver ligan i ett uttalande.

Förutom avstängningen väntar nu en lång väg tillbaka innan kanadensaren får äntra isen igen. Han tvingas till utbildning, terapi och samhällstjänst för att sedan kunna ansöka om att få spela i ligan igen nästa år.