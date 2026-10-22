TV: Första målet för tidigare SHL-stjärnan

Felix Nilsson sköt sitt första AHL-mål i natt.

Foto: Milwaukee Admirals/X (Skärmdump)

Efter att ha lämnat sina tre första AHL -matcher poänglös har poängen börjat trilla in för Felix Nilsson i farmarligan.

Förra helgen noterades han för sin första poäng via en assist i en övertidsseger mot Colorado Eagles och i natt kom första fullträffen, då Nilsson öppnade nattens målskytte när Milwaukee Admirals bortabesegrade Iowa Wild med 3–2.

Nilsson tog sig in mot målet och lyckades blocka upp en retur, som han rakade in med en backhand från nära håll.

Skrev treårigt avtal med Nashville

Den tidigare SHL-stjärnan står nu noterad för två poäng (1+1) på fem matcher för Milwaukee Admirals, dit han skickades inför säsongen efter att han gallrats bort sent från NHL -klubben Nashville Predators träningsläger. Degraderingen till AHL innebar tekniskt sett att Rögle hade rätt att plocka hem Nilsson till SHL, då forwarden hade ett gällande SHL-kontrakt med klubben och inte är draftad i förstarundan, men Rögle var tidigt tydliga med att man skulle låta Nilsson själv bestämma var han ville spela .

21-åringen blev förra säsongen intern poängkung i Rögle efter att ha producerat 40 poäng (14+26) på 52 grundseriematcher.

Nilsson skrev ett treårigt entry level-kontrakt med Nashville i våras efter SM-finalförlusten mot Skellefteå. Kontraktet har en lönetaksträff på strax över en miljon dollar och ger honom den här säsongen en årslön på 815 000 kronor vid spel i AHL, utöver hans signing bonus som ligger på strax över en miljon kronor, enligt PuckPedia .