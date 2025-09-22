Förra säsongens spelade Jesper Solomon Frisell i danska Rungsted.

Nu jagar den 27-årige svensken ett AHL-kontrakt med Chicago Wolves.

Jesper Solomon Frisell.

Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Jesper Solomon Frisell har fått möjligheten att spela sig till ett AHL-kontrakt med Cam Abbott-ledda Chicago Wolves.

I en intervju med BLT bekräftar den 27-årige backen att han kommer att åka över till USA senare i veckan för att delta på Wolves träningsläger inför AHL-säsongen.

– Jag ska dit och visa upp mig och så får vi se hur det går. Vi börjar där. Jag räknar med tuffa tag, det är äta eller ätas, men det känns kul och inspirerande, säger han till tidningen.

Har redan skrivit ECHL-kontrakt

Redan nu står det emellertid klart att det blir en flytt till Nordamerika för Solomon Frisell, som skrivit på ett ECHL-kontrakt med Bloomington Bison.

– Det här är något jag har velat i ett antal år och nu klaffade allt. Helhetslösningen blev väldigt bra, säger Solomon Frisell.

Solomon Frisell har spenderat merparten av sin karriär i Karlskrona, där han gjorde en SHL-match säsongen 2016/17 och mellan 2020 och 2024 spelade i Hockeyettan. Inför förra säsongen lämnade han Karlskrona för spel i danska Rungsted, där han producerade 19 poäng på 47 grundseriematcher.

Förra säsongen fick svenskarna Noel Gunler, Felix Unger Sörum, Joakim Ryan och Joel Nyström speltid i Chicago Wolves.