Doldisens succé – höll nollan igen

Isak Posch är något av en doldis hemma i Sverige.

I AHL börjar svensken emellertid göra sig ett namn – och höll i natt sin andra nolla för säsongen i 2–0-segern mot San Diego.

Isak Posch.

Isak Posch har fått en strålande start på säsongen i AHL med Colorado Eagles.



Den 23-årige västerbottningen höll nollan i säsongens andra match mot Calgary under premiärhelgen för knappt två veckor sedan och förra helgen stoppade han 19 av 20 skott i 3–1-segern Coachella Valley. I natt fick Posch chansen mellan Eagles stolpar igen – och tog den.



Svensken motade allt när Colorado besegrade San Diego med 2–0, där han stod för 26 räddningar i matchen.

Vunnit samtliga matcher

Totalt står nu Posch noterad för en räddningsprocent på 93,8 procent och har vunnit samtliga fyra matcher han spelat med Colorado Eagles i AHL denna säsong.



23-åringen har Teg som moderklubb och spelade ungdomshockey i Björklöven, innan han flyttade till Leksand som junior. Där spenderade han tre säsonger innan han tog klivet över till Nordamerika för spel i juniorligorna USHL och NAHL.



2023 tog han steget till den amerikanska collegeligan med St. Cloud State University och efter två säsonger i ligan belönades han i våras med ett tvåårskontrakt av Colorado Avalanche.

