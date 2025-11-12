Efter att inte ha fått det att släppa förra säsongen har nu Felix Unger Sörum kommit igång i AHL. Talangen har nu gjort poäng i tio av tolv matcher den här säsongen.

Felix Unger Sörum närmar sig (?) en NHL-debut med Carolina Hurricanes.

Foto: AP Photo/George Walker IV.

Felix Unger Sörum spelade VM redan som U19-spelare och tog sedan steget till AHL och Chicago Wolves. Där han förra säsongen hade det lite tufft med produktionen, även om han var en av Sveriges bästa spelare i junior-VM. Då blev det 21 poäng på 60 matcher i ligan.

Till den här säsongen har yngligen kommit igång. Och det rejält.

Inför kvällens match mot Milwaukee Admirals hade den tidigare leksingen gjort poäng i nio av elva matcher. I den andra perioden klev 20-åringen fram igen och skickade in 2-1-reduceringen i powerplay. Hans femte mål och elfte poäng för säsongen. Det var också startskottet för Chicagos vändning i matchen. För efter det kom även 2-2 och 3-2 i den andra perioden. Milwaukee vände däremot på matchen återigen och vann med 4-3 efter förlängning.

Felix Unger Sörum i toppen av blågula poängligan i AHL

Felix Unger Sörum står nu alltså noterad för elva poäng på tolv matcher i AHL den här säsongen. Med det är han delad tvåa i den blågula poängligan i ligan, tillsammans med Alexander Nylander. Leder gör Isak Rosén som stod för hela tolv poäng på åtta matcher innan han blev uppkallad till Buffalo Sabres.

Det återstår nu att se om även Sörum kan få chansen i NHL. Carolina Hurricanes har däremot gått starkt hittills i Metropolitan division och ligger just nu tvåa.

Även David Edstrom och Noel Gunler hade en varsin assist i den här matchen.

Source: Felix Unger Sörum @ Elite Prospects