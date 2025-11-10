I fjol blev det bara tre matcher i AHL för Alexander Suzdalev. Men nu har den svensk-ryske före detta HV71-talangen fått chansen att stanna i Washington Capitals farmarlag Hershey Bears. Och under söndagen kom det första målet i farmarligan. Ett mål som blev avgörande när Hershey slog Rochester Americans med 2–1.

Alexander Suzdalev har gjort sitt första mål för Hershey Bears i AHL. Foto: Rusty Jones/Cal Sport Media via AP Images

Alexander Suzdalev har gjort Sedan han draftades av Washington Capitals i tredje rundan 2022 har Alexander Suzdalev studsat runt mellan en hel del olika klubbar. Han gjorde succé tillsammans med Connor Bedard i WHL-laget Regina Pats 2022/23, men lyckades sedan inte färga för Mora i Hockeyallsvenskan året därpå.

De senaste två säsongerna har han spelat i Washingtons regi. I fjol i South Carolina Stingrays i ECHL, och den här säsongen i AHL med Hershey Bears. Där lyckades Boro/Vetlanda-produkten under söndagen skjuta sitt första AHL-mål i sin åttonde match för Capitals farmarlag.

21-åringen satte det matchvinnande 2–1-målet när Rochester Americans besegrades med samma siffror, Målet kom i tredje perioden efter ett två-mot-ett-läge där den svenske talangen pricksköt pucken i krysset bakom tidigare Mora-målvakten Topias Leinonen.

Se målet i videospelaren!

Alexander Suzdalev har gjort 1+2 på fem AHL-matcher med Hershey Bears den här säsongen efter att bara ha spelat tre matcher med laget i fjol. Då blev det 39 poäng på 50 matcher i ECHL.

