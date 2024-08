ANNONS

Elias Lindholm hämtades in under säsongen och förstärkte Vancouver Canucks. Efter säsongen ville Patrik Allvin behålla landsmannen i klubben – men fick i stället se centern hamna i Boston.

– Tyvärr hade vi i slutändan inte råd att ha kvar Elias, säger Allvin till hockeysverige.se.

Patrik Allvin tog över som general manager i Vancouver Canucks i januari 2022. Ett Canucks som då var ett bottenlag i NHL. Redan säsongen 2023/24 var han en stor del av förändringen som gjort att man nu kom att vara ett av NHL:s bästa lag och tog sig till kvartsfinal där Edmonton vann med 4–3 i matcher. Framgångarna har inte gått obemärkt förbi och Allvin nominerades efter säsongen som årets general manager.

Nu vann han visserligen inte priset, men det visar på hur uppskattad han är på sitt jobb.

– Självklart blev jag glad. Det är ligans andra general managers som röstar. Jag tror alla individuella utmärkelser kommer när laget är bra, berättar Patrik Allvin för hockeysverige.se och fortsätter:

– Det är lagets resultat som driver individerna. Jag är glad att få vara delaktig i laget. Spelarna, tränare och min stab har gjort att jag var nominerad.

Är det inte också ett kvitto på att du gjort något rätt?

– Jo, så är det definitivt. Det var såklart jätteroligt att fått vara nominerad till ett sådant fint pris och då med tanke på övriga kandidaterna som också var det.

Vilka var viktigaste bitarna att ta tag i när du satte dig i Canucks-stolen?

– Bra fråga… Det var två saker. Dels att sätta en struktur på organisationen utanför isen. Hur vi skulle jobba och vilka spelartyper vi skulle ha in i laget.

– Dels var det också att få coacher på plats som kunde utföra spelet vi ville spela både i NHL och AHL.

Patrik Allvin. Foto: Ethan Cairns/The Canadian Press via AP/Alamy

“Stark svensk kultur här i Vancouver”

General manager för ett NHL-lag var ingen roll någon svensk haft tidigare, men Patrik Allvin upplevde inga problem kring det.

– Det är sedan många år en stark svensk kultur här i Vancouver. Kanske den starkaste i Nordamerika. På så sätt har tidigare spelarna här öppnat upp respekten för svenskarna och då även för mig här.

– Jag känner mig väldigt välkommen. Även direkt respekterad och accepterad, vilket kändes jättebra.

Har svenskar en hög status i just Vancouver?

– Ja, det tycker jag. Vi har genom åren haft enormt bra svenska spelare här. Vi kan gå tillbaka till Thomas Gradin som var en av första svenskarna här liksom ”Peo” Brasar fram till ”Sedinarna” (Daniel Sedin och Henrik Sedin) och idag Elias Pettersson och Nils Höglander.

– Svenska killarna har både på och utanför isen varit väldigt respekterade.

Henrik och Daniel Sedin jobbar idag inom Vancouvers organisation, vilket Patrik Allvin är mycket tacksam och glad över.

Hur ser du kring deras framtid inom organisationen?

– Det är något dom själva och utifrån familjesituationen styr. Helt klart var det viktigt för min del att om vi skulle kunna implementera sättet, kulturen och standarden i en organisation få med ”Sedinarna”.

– När du har personer som Daniel och Henrik som stått för det kulturella genom åren var det enormt viktigt att få ha dom kvar i Vancouver. Dels genom deras sätt att arbeta dels att få se vad Canucks betyder för dom.

– Det är inga egon dom utan vill se unga killarna ha framgång. På så vis har Daniel och Henrik betytt väldigt mycket.

Är Daniel och Henrik Sedin ikoner i Vancouver eller hur ser man på de båda efter sina år i stan och klubben?

– Ja, det skulle jag säga. När dom kom in i Hall of Fame visade det på vilket avtryck dom gjort och respekt dom fått efter sina 18 år i NHL.

– Deras sätt att uppträda på och utanför isen, hur professionella dom är. Henrik och Daniel är unika på så sätt att dom spelade på en så hög nivå och gav tillbaka till hockeyn här i Vancouver under alla dessa då. Båda har en enorm respekt med sig.

Henrik och Daniel Sedin. Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press via AP/Alamy

Bästa säsongen på många år

Vancouver gjorde 2023/24 sin bästa säsong på många år. En säsong general managern känner sig till freds med.

– Jag tycker att vi lyckades sätta ett spel vi tror på. Vi lyckades utveckla spelet under säsongens gång. Vi lyckades även utveckla individerna, blev bättre hela tiden och tog steg.

– Det räckte inte riktigt hela vägen fram. Jag tror att spelarna som varit med på den här resan vill ha mer och förbereder sig enormt bra i sommar för att komma tillbaka om några veckor och sätta i gång igen.

– För vår del gäller det bara att se framåt, fortsätta utveckla vårt spel och driva spelarna och laget för att ta nästa steg. Det är enormt jämt i ligan så det går inte bara att titta på det vi gjorde förra säsongen utan vi måste hela tiden titta framåt och försöka utveckla oss för att bli bättre, annars kommer andra lagen i kapp.

Märks det på stan i Vancouver att laget var framgångsrika den senaste säsongen?

– Ja, det var ett enormt tryck och roligt att se hur mycket hockeyn betyder för människorna här i Vancouver och Kanada. Det har faktiskt varit fascinerande.

– Man förstår hur viktigt det är med framgång och glädje för människorna här.

På tal om framgång var Patrik Allvin delaktig i att köpa ut Oliver Ekman Larsson från dennes kontrakt med Vancouver förra sommaren. Tingsrydssonen kom i stället att hamna i Florida där han fick vara med om att vinna Stanley Cup.

– Jag tycker att det var riktigt roligt för Oliver som är en mycket bra människa. Tyvärr fungerade det inte här. När du tjänar mycket pengar, som han gjorde här, ställs det också högre krav.

Oliver Ekman Larsson gick från utköpt till Stanley Cup-mästare inom loppet av ett år. Foto: Sam Navarro/USA TODAY Sports/Bildbyrån

Ville behålla Elias Lindholm

En spelare som kom till Vancouver under säsongen var Elias Lindholm, men som Canucks nu tappat till Boston Bruins. Lindholm, som skrev ett sjuårskontrakt värt 570 miljoner kronor, var annars en spelare som han gärna sett vara kvar i organisationen.



– Definitivt och någonting vi försökte med. Tyvärr hade vi i slutändan inte råd att ha kvar Elias. Jag önskar honom all lycka till i Boston. Han spelade riktigt bra för oss under tiden han var här.

Hur ser du på hans prestation under hans 40 matcher för Vancouver?

– Det Elias betydde för oss var att vi blev starkare på centerpositionerna. Han spelade otroligt viktiga ”match-ups”-roller under slutspelet. Han tog sig an motståndarnas bättre spelare.

– Dessutom är han en duktig tekare och bra i boxplay, så han betydde mycket för oss.

Elias Lindholm. Foto: James Guillory/USA TODAY Sports/Bildbyrån

En spelare Patrik Allvin gett ett längre kontrakt och som han tror på är Nils Åman.

– Jag hoppas att Nils Åman fortsätter att utvecklas och kommer ha en bra sommar. Sista månaderna förra säsongen började han ta för sig mer och var inte bara för snäll ute på banan.

– Han är väldigt omtyckt och respekterad i gruppen. Dessutom kan han spelade både som center och på kanten. Det är viktigt att ha spelare som kan spela på två olika positioner.

Lekkerimäki ansluter: “Upp till honom vart han kommer hamna”

Till kommande säsong kommer även vinnaren av Elite Prospects Award 2024, Jonathan Lekkerimäki, åka över för att försöka ta en plats i Vancouver.

– Det ska bli spännande. Jonathan var här och visade upp sig i farmarlaget under vårkanten. Han gjorde det väldigt bra.

– Jag hoppas att han då fick en förståelse för vad som krävs på mindre rinkar. Det ska bli intressant att se honom på lägret då allt startar i gång. Sedan är det upp till honom själv vart han kommer hamna i slutändan, men vi är väldigt glada att få över Jonathan hit och får fortsätta jobba med honom. Han är en väldigt talangfull spelare.

– Vi ska ha respekt för åldern och erfarenheten också så det är ingen brådska utan när han är fysisk och mentalt redo kommer Jonathan visa vart han vill vara.

Kan han rent av komma att spela i Sverige kommande säsong?

– Nej, det ser jag inte. Jag ser honom vara här borta för att fortsätta sin utveckling.

Jonathan Lekkerimäki. Foto: Ronnie Rönnkvist

Även Elias Pettersson den yngre kommer att kommande säsong spela i NHL eller AHL.

– Elias kommer också vara här. Han spelade för vårt AHL-laget i slutet av säsongen och gjorde det riktigt bra. Samma sak där, att vi med tillförsikt ser fram emot att få in Elias i organisationen för att få jobba med honom ännu mer.

– Han tog stora kliv förra säsongen och gjorde ett riktigt avtryck i Abbotsford, så vi ser verkligen fram emot att ha honom här.

Vad blir nyckeln för Vancouver om ni ska ta er längre nästa säsong?

– Jag tror nyckeln blir att alla kommer tillbaka i en ännu bättre form. Nu tror jag alla förstår hur tufft det är att spela viktiga matcherna som börjar i februari, mars, april och som leder in till slutspel.

– Vår träningskultur, om man ska vara ett topplag i ligan måste vi träna ännu hårdare och på detaljer. Det är något vi förmodligen lärt oss av senaste säsongen.

– Sedan handlar det om att vara enormt ödmjuka och förstå att alla lag vill slå oss efter att vi fått respekten tillbaka. Från match ett bli det tufft för oss så det gäller att vara redo och hela tiden bara fokusera på nästa match, avslutar Patrik Allvin.

