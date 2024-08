ANNONS

Flera välmeriterade NHL-spelare saknar fortfarande kontrakt inför säsongen 2024/25. Hunter Crowther har titta närmare på fem backar som borde kunna hitta nya arbetsgivare innan träningslägren startar nästa månad.

Den här texten publicerades på hockeysverige.se:s systersajt DailyFaceoff tidigare i veckan. Den är översatt från engelska till svenska.

Med träningslägren en månad bort undersöker NHL-lagen sina spelartrupper och avgör om de tror att de kommer att vara redo att starta säsongen 2024/25.

Men som vid varje camp och försäsong kommer skador oundvikligen att inträffa, spelare kommer att underprestera, och öppningar kommer att bli tillgängliga för de som inte har skrivit kontrakt. Även nu, i mitten av augusti, finns det fortfarande backar som spelade regelbundet i NHL i fjol som ännu inte har skrivit på och som skulle kunna erbjuda lite djup till ett lag som letar efter en veteran.

Här är en titt på fem free agent-backar som lag kan komma att skriva på ettåriga kontrakt med. Eller bjuda in till träningsläger på professionella provspel (PTO) inför den ordinarie säsongen.

Mellan 2014/15 och 2018/19 var Barrie en av hockeyns mest dynamiska backar. Han nådde 50 poäng tre gånger och hjälpte Colorado Avalanche att bli ett av de bästa powerplay-lagen i ligan. Han hittade den produktionen igen under säsongen 2022/23 med Edmonton Oilers innan han blev bortbytt till Nashville Predators i Mattias Ekholm-traden.

Säsongen 2023/24 var en besvikelse, då kanadensaren fick finna sig i att petas under en stor del av året och inte fick de minuter i första powerplay-enheten som han är van vid.

Barrie är inte den defensiva backen som lag söker när de försöker bygga djup i sitt försvar, och hur ofta ser vi inte spelare som honom bli petade just när vi når slutspelet?

Med det sagt finns det 32 lag i ligan, och vid någon tidpunkt kommer ett av dem att behöva en erfaren högerskjutande back som kan svälja minuter i deras uppställning. Någon kommer att erbjuda honom ett ettårskontrakt; det kanske bara inte blir hos en Stanley Cup-utmanare.

En Stanley Cup-mästare? Jajamen.

En tvåfaldig Stanley Cup-mästare? Jajamen.

Någon som med självförtroende kan spela i tredje backpar och prestera tillräckligt bra i egen zon? Hmm, där är vi inte lika säkra. Låt oss dubbelkolla siffrorna på det.

Ja, under sina tolv NHL-säsonger har Justin Schultz gjort över 300 poäng på 700 matcher och bidragit med pålitlig powerplay-produktion samtidigt som han har snittat nästan 20 minuter per match. Och ja, det finns ett argument att försvarare som snittar nästan 35 poäng per säsong under sin karriär är värda att skriva kontrakt med, även som en spelare i de lägre backparen.

Men säsongen 2023/24 var tuff för Schult. På 70 matcher med Seattle Kraken hade lagets sämsta plus/minus-statistik med minus-23, trots att han var sjua i genomsnittlig istid bland lagets försvarare med minst 36 spelade matcher.

För att vara ärlig, en försvarare i tredje backpar som hade sämst plus/minus på ett lag som inte gick till slutspel är inte den mest lockande spelaren att värva, oavsett om han skjuter från höger.

Om någon vill ha honom före försäsongen, så är han deras.

Likt Schultz hade Marco Scandella en svår säsong 2023/24. Han spelade 65 matcher med St. Louis Blues och snittade bara 12:28 minuter per match, vilket är hela fem minuter under hans tidigare lägsta genomsnitt under en hel säsong, och nästan sju minuter under hans karriärsnitt på 19:02.

När det gäller att hitta fynd finns det backar som kanske inte spelar många minuter men ändå kan prestera tillräckligt bra i egen zon. Men under de senaste fyra säsongerna har Scandella inte registrerat en Corsi-notering på över 44 procent. Om du stannade uppe för att se en Blues-match var det bästa du kunde hoppas på en back i tredje paret som kunde slå sarg ut.

Men under säsongen 2024/25 kan det vara att begära för mycket av den 34-årige Scandella

Kevin Shattenkirk är en stabil puckflyttande back som fortfarande kan bidra med en del offensiv kraft till ett NHL-lag. Frågan är bara hur mycket av den kraften han faktiskt kan leverera fortfarande.

Under de första 13 säsongerna av sin karriär snittade Shattenkirk väl över 20 minuter per match och var en pålitlig back i andra paret som kunde spela en del powerplay-minuter. Men han tog ett steg tillbaka med Bruins under säsongen 2023/24, där hans istid sjönk till 15:47 och hans 24 poäng var den lägsta poängtotalen han har registrerat under en hel NHL-säsong.

Precis som de flesta backarna på den här listan kan Shattenkirk vara värd en chans om du bara letar efter djup till ditt försvar. Men förvänta dig inte den dynamiska offensiva backen vi såg i St. Louis Blues och Tampa Bay Lightning en gång i tiden.

Calen Addison kan vara det mest intressanta alternativet på denna lista. Han valdes i andra rundan av 2018 års NHL-draft av Pittsburgh Penguins, och har därefter flyttat runt mellan Minnesota Wild och San Jose Sharks. Vid 24 års ålder är han en unrestricted free agent.

Addison slutade på femte plats i omröstningen till NHL All-Rookie Team bland backarna under säsongen 2022/23, där han producerade 29 poäng på 62 matcher med Minnesota Wild. Men en långsam start med Minnesota under 2023/24 ledde till att han blev bortbytt till Sharks, där han på totalt 72 matcher mellan de två lagen endast gjorde ett mål och 16 assist för totalt 17 poäng. Efter säsongen meddelade Sharks general manager Mike Grier att laget inte skulle erbjuda Addison ett kvalificerande anbud, vilket gjorde honom till en unrestricted free agent.

Jag förväntar mig inte att någon Stanley Cup-utmanare kommer att skriva kontrakt med 24-åringen, men den tidigare Lethbridge Hurricane-backen kan vara värd att satsa på med ett tvåvägskontrakt. Lite tid i AHL kan behövas för att finslipa hans spel. Addison har gott om offensiv talang, men nyckeln blir om han kan skärpa den defensiva delen av sin skicklighet mot de bästa spelarna i världen.

