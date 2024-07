ANNONS

Tommy Albelin blir assisterande tränare i New York Islanders. Han lämnar därmed det schweiziska förbundet.

Tommy Albelin får ett nytt NHL-jobb. Svensken har skrivit på ett treårskontrakt som assisterande tränare New York Islanders. Det bekräftas av klubben.

60-åringen har jobbat i Schweiz sedan 2016, med roller som assisterande tränare i såväl A-landslaget som U20-landslaget. Under dessa år tog A-landslaget två VM-silver, och U20-landslaget slog vid ett tillfälle ut Juniorkronorna i en VM-kvartsfinal.

Albelin har tidigare varit assisterande tränare för New Jersey Devils åren 2007 till 2010 samt säsongen 2014/2015. Albelin spelade också för Devils under flera år. Vem som var GM under alla dessa år? Lou Lamoriello, idag GM i just Islanders.

Albelin kommer dock kunna finnas tillgänglig för Schweiz vid mästerskap om Islanders spelat färdigt då. Han kommer definitivit att vara tillsammans med huvudtränaren Patrick Fischer vid de olympiska spelen 2026, skriver det schweiziska ishockeyförbundet.

I Islanders blir svensken assisterande tränare till en viss Patrick Roy, som tog över Islanders under slutdelen av förra säsongen.