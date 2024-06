ANNONS

2024 års Hall of Fame-klass är offentliggjord. Bland spelarna som tar plats i hockeyns finrum till hösten märks inte minst den ryske forwarden Pavel Datsiuk, som trollband fansen i Detroit under många år.

Det råder bråda dagar i hockeyvärlden.

Stanley Cup delades ut i natt och senare i veckan står både NHL Awards och draften på schemat. På måndag öppnar sedan free agent-marknaden.

Mitt i allting passade Hockey Hall of Fame under tisdagen på att presentera de sju personer som kommer att väljas in finrummet till hösten.

Herrar invalda i Hockey Hall of Fame 2024

Pavel Datsiuk - den ryske centern spelade 953 NHL-matcher med Detroit Red Wings mellan 2001 och 2016. Vann Stanley Cup 2002 och 2008 och belönades även med Lady Byng Trophy som ligans största gentleman inte mindre än fyra gånger och Selke Trophy som ligans bästa defensiva forward tre gånger. Han är även medlem i Triple Gold Club efter att ha vunnit såväl VM- som OS-guld utöver en Stanley Cup.



Jeremy Roenick - den amerikanske centern spelade 1 363 matcher i NHL för Chicago, Phoenix, Philadelphia, Los Angeles och San Jose mellan 1989 och 2009. Han gjorde 1 216 poäng och är med det den femte bästa NHL-amerikanen genom tiderna.



Shea Weber – den hårdskjutande kanadensiske backen spelade drygt 1 000 NHL-matcher för Nashville Predators och Montréal Canadiens mellan 2005 och 2021. Under karriären vann han två OS-guld, ett VM-guld och en World Cup med Kanada.

Shea Weber väljs in i Hockey Hall of Fame 2024. Foto: Bildbyrån/USA Today Sports

Damer invalda i Hockey Hall of Fame 2024

Natalie Darwitz - amerikansk forward som hann med att vinna tre VM-guld och två collegetitlar under sin karriär. Delar poängrekordet för en säsong i NCAA tillsammans Alisson Mleczko. Stod 2004/05 för 114 poäng på 40 matcher. Ledde nyligen Minnesota till den första PHWL-titeln Walter Cup, men fick sedan lämna sitt jobb efter en konflikt med coachen Ken Klee.



Krissy Wendell-Pohl - amerikansk forward som vann ett VM-guld och två NCAA-titlar. Vann VM:s poängliga vid två tillfällen. Arbetar i dag som scout för Pittsburgh Penguins. Är gift med den NHL-meriterade tidigare Frölundaforwarden Johnny Pohl.

Byggare invalda i Hockey Hall of Fame 2024

David Poile - mångårig general manager i NHL. Hade jobbat i ligan i 46 år när han i fjol lämnade över Nashville Predators till Barry Trotz. Ledde Washington Capitals mellan 1982 och 1995 innan klev in i Nashville när de äntrade ligan 1997.



Colin Campbell - tidigare coach och under många år verksam som Vice President of Hockey Operations inom NHL. Vann Stanley Cup med New York Rangers 1994 som assisterande coach.

De inröstade spelarna och byggarna kommer att välkomnas in i Hockey Hall of Fame i Toronto den 11 november.

