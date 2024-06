ANNONS

Erik Karlsson och Mats Zuccarello är två numera NHL-veteraner som i många år tillhört toppskiktet av ligan.

Nu har duon köpt betydande andelar i den engelska fotbollsklubben Burton Albion.

Med långa NHL-karriärer i ryggen är frågan hur många år Erik Karlsson och Mats Zuccarello har kvar i ligan. De båda tillhör fortfarande toppen av ligan men båda har också passerat 30-strecket för ett antal år sedan.

Nu har den svensknorska-duon också börjat snegla utanför ishockeyn.

De båda har nämligen köpt in sig i den klassiska engelska fotbollsklubben Burton Albion, som just nu huserar i League One, den engelska tredjedivisionen. Det är klubben själv som har listat de båda stjärnorna som ägare.

Erik Karlsson och Mats Zuccarello är där två av pjäserna i Nordic Football Group som tillsammans har köpt upp klubben. Förra säsongen slutade Burton i botten av League One men lyckades att undvika nedflyttning. Nu återstår det att se om klubben kan börja klättra i seriesystemet.

