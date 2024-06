ANNONS

Jarmo Kekäläinen fick sparken av Columbus Blue Jackets i februari.

Nu uppges han i stället vara en kandidat till att bli general manager i Carolina Hurricanes.

– Jag har hört att Kekäläinnen är en av dem som finns med i konversationen, säger Sportsnets insider Elliotte Friedman i podcasten “32 Thoughts”.

Don Waddell lämnade nyligen Carolina Hurricanes efter tio år för att i stället bli general manager för divisionsrivalen Columbus Blue Jackets.

Carolina letar då efter en ersättare till Waddell som ska ta över GM-jobbet. Då kan klubben enligt uppgifter blicka mot att ta in den tidigare Columbusbossen Jarmo Kekäläinen.

– De har gjort intervjuer och där har jag hört Kekäläinens namn nämnas, säger Sportsnets insider Elliotte Friedman i podcasten “32 Thoughts”.

Fick sparken efter fiaskot i Columbus

Jarmo Kekäläinen fick sparken från Columbus Blue Jackets i februari bland annat efter fiaskot kring anställningen av skandaltränaren Mike Babcock som avgick från jobbet redan innan säsongen började. Innan det hade han varit GM för Blue Jackets under elva års tid.

Den 57-årige finländaren är första externa lösningen som uppdagas kring Carolina då det tidigare annars bara spekulerats om att klubben ska anställa en general manager inom föreningen.

Men den som blir general manager för Carolina kommer inte att ha de traditionella arbetsuppgifterna som brukar komma med jobbet, något som ska ha avskräckt vissa potentiella namn.

– Den som får det här jobbet kommer att vara manager men de kommer inte att ha makten. Jobbet kommer att gå ut på att samla information och hålla kontakter för att sedan föra det vidare till övriga i ledningen. Den nya general managern kommer inte att fatta de slutgiltiga besluten. Därför ska några kandidater ha backat ur detta eftersom det inte kommer att vara ett traditionellt GM-jobb, säger Elliotte Friedman och fortsätter:

– Det finns några som är okej med det och några som inte är okej med den annorlunda rollen, men jag har hört att Kekäläinen är en av dem som finns med i konversationen just nu.

Carolina Hurricanes tog 111 poäng under grundserien och var därmed det tredje bästa laget bakom New York Rangers och Dallas Stars. De åkte sedan ut i den andra slutspelsrundan med 4-2 i matcher mot just Rangers.

TV: Floridas väg till Stanley Cup-finalen 2024