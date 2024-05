ANNONS

Dallas är tillbaka i serien mot Edmonton. Efter att ha förlorat i match ett på hemmaplan vann man nu den livsviktiga match två med 3-1.

– Vi tar den och går vidare till nästa match, säger hjälten Mason Marchment till NHL.com.

Efter att ha förlorat match ett på hemmaplan var Dallas Stars pressat inför match två. Underläge 2-0 i matcher samtidigt som serien vänder till Edmonton Oilers hade varit en nästintill övermäktig uppgift.

Men då klev laget också fram.

Jake Oettinger i målet visade sin klass och stod för 28 räddningar samtidigt som Mason Marchment klev fram och sköt det matchavgörande 2-1-målet i den tredje perioden.

– Det finns ingen bättre känsla än att göra mål i en slutspelsmatch. Vi tar den och går vidare till nästa. Vi har en viktig match som kommer, säger Marchment till NHL.com.

Jämnt hela vägen in i mål

Slutsiffrorna skrevs till slut till 3-1 efter att Esa Lindell satte punkten i tom kasse.

Tidigare under matchen var det också Dallas som tog ledningen efter att Jamie Benn prickat in 1-0 i den första perioden. Connor Brown kvitterade bara 44 sekunder senare och dödläget höll sig alltså hela vägen in i början av den tredje perioden.

Nu är båda konferensfinalserierna kvitterade vid 1-1.