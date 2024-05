ANNONS

Victor Olofsson valde att komma till VM trots att han har en osäker NHL-framtid.

28-åringen bekräftar att han lämnar Buffalo Sabres – och berättar här om framtiden och kontakten med MoDo.

– Det hade varit en dröm att kunna spela tillsammans med brorsan och att spela för MoDo hade varit den ultimata drömmen. Men just nu så tror jag att jag har några år kvar där borta, säger Olofsson.

OSTRAVA (HOCKEYSVERIGE.SE)

I går spelade Tre Kronor sin tredje match på Hockey-VM i Tjeckien – och det blev då också den tredje segern.

5-2 mot USA och 5-1 mot Polen följdes upp av 6-1 mot Tyskland där Sverige dominerade från start till slut och vann skotten med 46-16.

– Jättebra. Jag tycker vi gör en riktigt bra match, det är en stabil insats. Vi släpper inte in tyskarna alls i matchen. Det var så vi ville att matchbilden skulle vara, säger forwarden Victor Olofsson i mixade zonen efteråt och fortsätter:

– Jag tycker att vi visar en otrolig spelglädje. Vi har väl sex olika målskyttar idag också som visar vilken bredd vi har i truppen. Just på sättet som vi spelar också, vi tar inte något för givet utan vi jobbar hårt för varandra och ger inte dem någonting. Vi löser försvarsbiten först och sedan leder det till offensiv. Det var en väldigt stabil insats.

“Alltid kul att spela med honom – inte så svårt för mig”

Olofsson själv fick också kliva fram i segern då han spräckte sin målnolla i mästerskapet genom att göra Sveriges tredje tredje mål i matchen precis innan första periodens slut.

28-åringen, som gjorde tre mål för Sverige i VM 2021, fick nu sätta sitt första mål för årets turnering och han utsågs sedan också till matchens bästa spelare av IIHF.

– Ja, det var skönt. Särskilt när det var bara två sekunder kvar av första perioden. Så det var skönt att sätta 3-0 där direkt och det var nog lite tungt för tyskarna också. Så det var skönt framför allt för självförtroende men även ett viktigt mål för matchen.

Enligt Olofsson så sjunker axlarna lite nu efter att fått spräcka nollan.

– Ja, lite så blir det. Man vill gärna vara med i målprotokollet. Jag ser väl mig själv som en målskytt så det är alltid skönt att sätta den.

Victor Olofsson och Rasmus Dahlin trivs ihop i powerplay. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Målet kom i powerplay där Olofsson är en del av andra PP-enheten tillsammans med Rasmus Dahlin. Målet kom då till efter att Dahlin passade över till Olofsson som sköt direkt, precis som de båda har gjort tillsammans otaliga gånger i Buffalo Sabres.

Ni måste ju ha hyfsat bra kemi i de lägena?

– Ja, herregud vi har spelat med varandra i jag vet inte hur många år nu. Jag har börjat tappa räkningen faktiskt. Vi känner varandra utan och innan där i powerplay. Så det är alltid kul att spela med honom. Han är en av världens bästa backar så det är inte så svårt för mig att få stå och skjuta direktskott i powerplay där.

Du vet exakt var han lägger pucken i det läget då?

– Ja, det är inga konstigheter.

Spelar VM – trots tuffa säsongen: “Jättetacksam”

Det har varit en tung säsong för Victor Olofsson. Efter att ha skjutit 28 mål under säsongen 2022/23 (sjätte bäst bland svenskarna) så tappade han sin plats i Buffalo. Olofsson var petad under perioder och landade slutligen in på blott sju mål och 15 poäng på 51 matcher efter att ha fått en begränsad roll med lite speltid.

Trots den tuffa säsongen så plockades “Goalofsson” in till den svenska VM-truppen – en möjlighet som han själv uppskattar.

– Jag är jättetacksam att jag fick chansen att komma hit och visa upp mig. Det är såklart en dröm, som jag sade, att spela för att Tre Kronor och få representera Sverige i ett VM. Det är alltid något stort och ärofyllt så det fanns inga tveksamheter att komma hit. Jag är väldigt tacksam för ledningen att jag har fått chansen att vara här.

SHL:s tidigare målkung var även med och spelade VM under Johan Garpenlövs ledning 2021 men då lyckades Sverige inte ens ta sig vidare från gruppspelet. Han var då Sveriges bästa målskytt med 3+1 på sju matcher.

– Det var ju mitt första och enda VM så här långt innan den här turneringen. Det var ju ingen rolig historia, men definitivt lärorikt. Det är inte alltid lätt att möta de lagen som man ska slå på förhand. Det såg man på Polen där som jag tycker spelade väldigt stabilt. Nu blev det ju lite större siffror ändå till slut men jag tror att många hade trott att vi skulle vinna den matchen enklare än vad vi gjorde. Men det är inte alltid lätt att möta sådana nationer som packar ihop det och gör det väldigt svårt för oss.

Just hur det gick på VM för tre år sedan gör att han nu är extra sugen på att få revansch och gå hela vägen.

– Såklart så är det någonting som jag alltid har drömt om. Att få vinna VM-guld med Sverige, det hade ju varit en av de största bedrifterna man kan göra. Så det hade varit otroligt roligt och jag tycker att vi definitivt har ett lag för att kunna göra det.

“Goalofsson” vill ha revansch för den tunga VM-turneringen 2021. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Lämnar Buffalo – vill stanna i NHL

Efter säsongen så löper Victor Olofssons kontrakt med Buffalo ut – där han har tjänat 4,75 miljoner dollar (cirka 51,6 miljoner kronor) per säsong. Vid ett utgående kontrakt så är det inte självklart för spelare att tacka ja till VM-spel men Olofsson hade inga dubier om att acceptera när han fick frågan.

– Jag har haft en säsong som har varit min tyngsta i Nordamerika. Jag siktar väl på att få ett nytt kontrakt där borta någonstans. Det är väl ett bra skyltfönster tycker jag att få vara med i VM. Sedan vill jag alltid spela VM om jag kan. Att få representera Tre Kronor och vinna ett VM-guld, det är nånting som jag alltid har drömt om. Det var inte så mycket att tveka över.

Han ser också VM som en bra möjlighet att kunna spela till sig ett nytt NHL-kontrakt.

– Ja, jag hoppas det. Jag måste väl först och främst göra det bra ifrån mig här. Men det är en chans i alla fall och en möjlighet att visa upp sig. Så det tycker jag definitivt.

Olofssons framtid är då osäker då han nu blir unrestricted free agent och till sommaren kan han förhandla med alla 32 klubbar. Den 28-årige forwarden menar då att det inte kommer att bli någon fortsättning i Buffalo Sabres.

– Vi har faktiskt inte haft några förhandlingar. Man vet aldrig vad som händer men om jag är ska vara ärlig så jag tror nog att det är ett stängt kapitel. Jag har haft jättemånga fina år där men jag tror nog att det är dags för något nytt.

– Det känns kul och det känns spännande. Så får vi se vad det blir. Förhoppningsvis, som sagt, så vill jag väl vara kvar där borta och se om vi kan lösa något.

Är det bara NHL som du siktar på till nästa säsong då?

– Ja, det är där jag vill spela. Jag tycker att jag har de kvalitéerna för att spela där. Jag tycker att jag har gjort många bra säsonger där borta också. Jag vill alltid spela på en så hög nivå som jag kan och det är där jag vill vara.

28-åringen har gjort sitt i Buffalo Sabres och söker nu en ny utmaning. Foto: Bob Frid-USA TODAY Sports

Svaret om MoDo: “Med brorsan hemma så…”

Victor Olofsson är från Örnsköldsvik och har MoDo Hockey som moderklubb – men har även spelat SHL-hockey med Frölunda. Till nästa säsong har då storebrorsan Jesper Olofsson flyttat hem och skrivit på ett femårskontrakt med MoDo.

Med det i åtanke är det klart att MoDo är en lockelse för Olofsson – även om det ser ut att vara långt bort.

– Ja, det är klart med brorsan hemma så… Vi har alltid drömt om att spela tillsammans men jag ska säga att jag definitivt vill vara kvar där borta. Sedan så finns det ju alltid som sagt en dröm att kunna spela tillsammans och att spela för MoDo hade varit den ultimata drömmen. Men just nu så tror jag att jag har några år kvar där borta och vi vill som sagt vara där.

Olofsson har också kontakt med MoDos sportchef Henrik Gradin – men de har inte samtalat om en potentiell hemkomst.

– Jag och “Hinken” har en riktigt bra relation. Vi har känt varandra sedan ändå sedan jag började spela känns det som. Jag har haft honom som tränare i många år också, i juniorhockeyn och TV-pucken men även i MoDos A-lag. Jag har en jättebra relation med “Hinken”.

Gradin har då flera år som scout för Colorado Avalanche bakom sig och kan möjligtvis vara till hjälp för forwarden i sökandet för ett nytt NHL-kontrakt.

– Ja, man vet ju inte. Han har ju mycket kontakter där. Vi får se vad som händer på den biten. Just nu så fokuserar jag bara på turneringen här i Ostrava, avslutar Victor Olofsson.

TV: Sam Hallam efter segern mot Tyskland