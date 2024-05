ANNONS

Nej, det är inte bara stjärnorna och talangerna som förtjänar rampljus inför starten av hockey-VM. Låt oss också hylla veteranerna som år efter år kämpar vidare för att få chansen att mäta sig med de bästa under årets största turnering.

🇵🇱 Gör sitt första A-VM – vid 39 års ålder

🇩🇰 Tidigare Malmöprofilen håller fanan högt.

🇩🇪 Kan bli en av Tysklands mesta spelare genom tiderna.

🇰🇿 Har levererat som bäst – efter 35.

🇨🇿 Har tagit upp jakten på Jágr.

Vi i media tenderar att lägga en hel del spaltmeter på att spekulera vilka spelare som ska komma loss från NHL för att förgylla hockey-VM. Då är det lätt att glömma bort trotjänarna, spelarna som i princip alltid dyker upp för att representera sina länder.

Okej, sanningen att säga tillhör de flesta av dem nationer som aldrig kommer i närheten av medaljmatcher eller i vissa fall ens slutspel. Men det gör det på sätt och vis ännu mer imponerande att de fortsätter att kämpa vidare år efter år – av kärlek till sporten snarare än jakten på flis.

Här har jag samlat tio namn som är värda en alldeles egen fanfar. Tio veteraner som är 35 år eller äldre och har gjort tio VM eller fler. För de så kallade blåbärsnationerna har jag valt att lägga till de B- eller till och med C-VM de deltagit i. Jag har också valt bort 36-årige Mats Zuccarello och 39-årige Pierre-Edouard Bellemare, trots att de i allra högsta grad är fräsiga gubbar. Men den här listan handlar framför allt om att lyfta fram de europeiska gubbarna som i de flesta fall aldrig varit i närheten av en NHL-is.

Så här nedan har ni listan.

Här hittar du hela spelschemat för hockey-VM 2024.

Här hittar du all information du behöver om hockey-VM 2024.

Här hittar du alla nyheter om hockey-VM 2024

10) Marcin Kolusz, b/fw, Polen

Ålder: 39

Klubb: JKH GKS Jastrzebie (Polen)

Antal VM: 16

Antal VM-matcher: 75

Föreställ dig att du fyllt 39 år, har deltagit i 15 VM-turneringar – men aldrig i ett A-VM – och äntligen får chansen att spela på den stora scenen. Det är det som väntar polacken Marcin Kolusz i Tjeckien. Det skulle inte förvåna mig om den polske åldermannen, sin ålder och rutin till trots, är en av de mest taggade spelarna i hela turneringen. Under sin långa karriär har han hunnit med spel i Finland, Tjeckien, Slovakien – och den kanadensiska juniorligan WHL. Utöver närmare 600 grundseriematcher i den polska ligan.

Respekt!

39-årige Marcin Kolusz gör sitt första A-VM. Foto: Sipa US/Alamy Live News

9) Frederik Storm, fw, Danmark

Ålder: 35

Klubb: Kölner Haie (DEL)

Antal VM: 13

Antal VM-matcher: 82

Han är mest känd här hemma i Sverige för sina åtta säsonger och närmare 500 grundseriematcher för Malmö Redhawks i SHL och Hockeyallsvenskan. Men Frederik Storms karriär har fortsatt på en fin nivå sedan han lämnade klubben 2020. De fyra senaste åren har den speedige ytterforwarden gjort 130 poäng på 169 matcher i Tyskland samtidigt som han fortsatt att vara en kugge för det danska landslaget. Känslan är att han har ytterligare ett par VM-turneringar i sig.

Frederik Storm jublar under OS i Peking 2022. Foto: Song Yanhua/Xinhua/Alamy Live News

8) Robert Dowd, fw, Storbritannien

Ålder: 35

Klubb: Sheffield Steelers (EIHL)

Antal VM: 15

Antal VM-matcher: 75

Säsongen 2012/13 gjorde Robert Dowd en lovande säsong i Troja-Ljungby i Hockeyallsvenskan. Bortsett från det och ett kortare stopp i italienska andraligan har han varit brittiska EIHL – och inte minst landslaget – trogen. I sitt 15:e VM (varav sitt fjärde A-VM) kliver han för första gången in som lagkapten. Välförtjänt med tanke på meritlistan som innefattar 655 matcher i den inhemska ligan och sex mästerskapstitlar. Noterbart är att Storbritannien kommer till spel med två veteranbackar i David Phillips, 36, och Mark Richardson, 37, som har gjort ännu fler VM för britterna. Men Dowd är onekligen den större profilen i sammanhanget.

Robert Dowd under hockey-VM i Slovakien 2019. Foto: Peter Schatz/Alamy Live News

7) Kaspars Daugavins, fw, Lettland

Ålder: 35

Klubb: Dukla Michalovice (Slovakien)

Antal VM: 12

Antal VM-matcher: 71

Här är en veteran med en väldigt brokig bakgrund. Daugavins spelade juniorhockey i Nordamerika, hann med spel i både AHL och NHL innan han hamnade i Schweiz och sedan körde sin KHL-turné. De senaste åren har det handlat om spel i Schweiz, Tyskland – och nu sist Slovakien, där han slutade femma i poängligan. I VM-sammanhang har den tunge forwarden varit en synnerligen pålitlig spelare för sitt Lettland. Bara legendaren Helmuts Balderis har gjort fler VM-poäng för den baltiska nationen. I den här turneringen kommer han, tillsammans med Brynässtjärnan Miks Indrasis, att klättra upp en rejäl bit på listan över letter med flest antal VM-matcher. Rekordet på 90 matcher, som Kristaps Sotnieks har, finns inom räckhåll om duon fortsätter rada upp turneringar för sin nation.

Kaspars Daugavins fortsätter att vara en av Lettlands främsta spelare. Foto: Gints Ivuskans/Alamy Live News

6) Sacha Treille, fw, Frankrike

Ålder: 36

Klubb: Grenoble (Ligue Magnus)

Antal VM: 14

Antal VM-matcher: 79

2008 gjorde Färjestad en överraskande värvning när man plockade in den oprövade fransmannen Sacha Treille. Den store forwarden hade svårt att göra avtryck i elitserien och blev utlånad till diverse allsvenska klubbar innan han hamnade i Malmö säsongen därpå. Där blev det inte heller succé, men Treille fortsatte att kämpa på i utlandet under många säsonger och hann med säsonger i både Tjeckien och Tyskland innan han återvände hem. Nu är han fransk kapten och trots sin ålder fortsatt en av nyckelspelarna i kampen för nytt kontrakt i A-gruppen. Tillsammans med andra veteraner som Yohann Auvitu, Charles Bertrand, Stéphane Da Costa och framför allt Pierre-Edouard Bellemare utgör han hjärtat i fransk ishockey.

Sacha Treille är en av Franrikes största spelare genom tiderna. Foto: Ondrej Deml/CTK Photo/Alamy Live News

5) Moritz Müller, b, Tyskland

Ålder: 37

Klubb: Kölner Haie (DEL)

Antal VM: 12

Antal VM-matcher: 85

Det tog några år innan den tyske veteranbacken lyckades etablera sig i landslaget fullt ut. Han gjorde sitt första VM i Schweiz 2009, men fick sedan vänta fyra år på nästa chans. Sedan dess har han inte missat en enda turnering. Müller har på senare år fått uppleva de två största framgångarna i modern tysk hockeyhistoria med OS-silver 2018 och VM-silver i fjol. Utöver det är han en legendar i DEL med 933 ligamatcher för Kölner Haie, som han debuterade för 2004 – och är kontrakterad av en säsong till. Det innebär att han har chansen att avsluta karriären som en av de mesta spelarna i tyska ligans historia. Backen Mirko Lüdemann har rekordet med 1 016 matcher.

Moritz Müller närmar sig 100 matcher i hockey-VM. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Alamy Live News

4) Roman Startjenko, fw, Kazakstan

Ålder: 37

Klubb: Barys Astana (KHL)

Antal VM: 16

Antal VM-matcher: 78

Den kazakiske evighetsmaskinen debuterade vid VM i Lettland redan 2006 och har sedan dess mer eller mindre varit en konstant i dessa sammanhang. Trots att Kazakstan sällan varit en nation som kunnat matcha de större hockeynationerna har Startjenko levererat på en imponerande nivå. Hans poängsnitt i A-VM, där han spelat majoriteten av sina matcher, ligger på 0,65. Och det har inte sjunkit med åldern. Tvärtom. Barys Astana-kaptenen har gjort sina tre mest produktiva turneringar de tre senaste åren med 17 poäng på 21 matcher. Ingen kazak har heller gjort fler matcher eller poäng i VM-historien. Det är att åldras med värdighet.

Roman Startjenko – Kazakstans starke ålderman. Foto: AP Photo/Roman Koksarov

3) Patrick Thoresen, fw, Norge

Ålder: 40

Klubb: Storhamar (Norge)

Antal VM: 12

Antal VM-matcher: 69

En av de gladaste nyheterna inför VM var att en av norsk ishockeys stora galjonsfigurer i modern tid skulle göra comeback i VM-sammanhang. Patrick Thoresen har inte deltagit i turneringen sedan 2019 och har under de senaste fem åren bara deltagit i några få landskamper. Men efter en produktiv säsong där han lotsade Storhamar till ligaguldet och utsågs till årets spelare i den inhemska hockeyn var det rätt tydligt att han fortfarande har mer att erbjuda även internationellt. Den tidigare djurgårdsstjärnan är sin ålder till trots en av nycklarna för att Norge ska ha en lyckad turnering med sina mått mätt. Och inte minst viktig som förebild och mentor åt den nya, pigga generationen som tar Norge mot en ljus framtid.

2) Roman Cervenka, fw, Tjeckien

Ålder: 38

Klubb: Rapperswil-Jona (NL)

Antal VM: 11

Antal VM-matcher: 87

Okej, han är inte någon Jaromír Jágr, men Roman Cervenkas karriär är ändå något i hästväg. Så sent som för ett år sedan blev han poängkung i schweiziska ligan för andra säsongen i rad, 37 år gammal. 2022 var han dessutom hela VM:s poängkung och fick pris som turneringens bästa forward. Det är rätt få som kan skryta med den sortens utdelning efter att man fyllt 35 år. Nu går han in i sitt fjärde VM som lagkapten för ett tjeckiskt lag som, trots en hemmaturnering, inte fått loss speciellt många NHL-namn. De nämns därför inte som någon förhandsfavorit, men av erfarenhet vet vi att stödet från den högljudda publiken i Prag mycket väl kan lyfta dem uppåt. Cervenka och hans lag kommer att få vind i seglen om man får en bra start på turneringen. Personligen kan veteranen via nio poäng i turneringen ta sig ikapp nämnde Jágr på sjundeplatsen i den totala poängligan för tjeckiska spelare. En liten morot som inte ska förringas.

Roman Cervenka levererar alltid när det är hockey-VM. Foto: Bildbyrån/Claudio Thoma/freshfocus

1) Andres Ambühl, fw, Schweiz

Ålder: 40

Klubb: HC Davos (NL)

Antal VM: 19

Antal VM-matcher: 131

VM-historiens meste spelare bara kör vidare. Det är två år sedan han passerade tysken Udo Kießling och blev den spelare i VM-historien som spelat flest matcher. Davoskaptenen, som fyller 41 senare i år, nöjde sig inte med det utan har oförtrutet fortsatt att spela vidare – och har kontrakt i NL ytterligare en säsong. Offensivt är veteranen visserligen inte vad han en gång varit, men den fart och inställning som gjorde honom till en toppspelare i NL när han stod på toppen av sin förmåga bidrar till att han fortfarande kan göra sig gällande på internationell nivå. Schweiz kommer till VM-spel med ett riktigt intressant lag och även om man inte kommer att nämnas i samma andetag som Sverige, USA och Kanada, är det ett lag som ska respekteras. Det känns inte uteslutet att de kommer att vara med och slåss om en medalj.

Andres Ambühl gör sitt 19:e (!) hockey-VM. Foto: Bildbyrån/Tomi Hänninen

TV: Därför draftades Peter Forsberg som sexa