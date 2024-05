Förlusten mot Boston Bruins i första rundan av Stanley Cup-slutspelet får konsekvenser. På torsdagen meddelade Toronto Maple Leafs att de ger coachen Sheldon Keefe sparken.

Toronto Maple Leafs hade ännu en gång förhoppningar om att säsongen skulle sträcka sig in på sommaren. Men i likhet med de flesta andra gånger på senare år tog den slut redan i första rundan av slutspelet.

Förra helgens övertidsförlust mot Boston Bruins i den sjunde och avgörande konferenskvartsfinalen innebar att klubben åkte ut i första slutspelsrundan för sjunde gången på de sista åtta åren. Enda gången man överlevt en runda var i fjolårets slutspel när man lyckades besegra Tampa Bay Lightning.

Nu kommer den förväntade konsekvensen av nederlaget.

På torsdagen meddelade Toronto Maple Leafs general manager Brad Treliving att coachen Sheldon Keefe få lämna sitt uppdrag. Detta trots att 43-åringen hade en tvåårig kontraktsförlängning som skulle kicka in till hösten.

“Dagens beslut var svårt. Sheldon är en utmärkt coach och en bra människa, men vi har kommit till slutsaten att en ny röst är nödvändig för att hjälpa laget att ta ett steg mot vårt slutgiltiga mål”, säger Treliving i ett pressmeddelande från Leafs.

Keefe tog över Toronto Maple Leafs i november 2019 efter att Mike Babcock fått sparken. Under drygt fem och en halv säsong i klubbens bås ledde han laget till 212 segrar på 349 grundseriematcher.

Maple Leafs har redan inlett jakten på en ersättare. Enligt TSN:s Darren Dreger ska den tidigare St Louis Blues-coachen Craig Berube vara av intresse för klubben. Han ska dock uppvaktas av flera andra klubbar också. Bland andra New Jersey Devils, som också är på jakt efter en ny coach sedan man valt att släppa Travis Green till Ottawa Senators.

ICYMI:@DarrenDreger has mentioned Craig Berube is among the frontrunners for the next head coach position in Toronto. #LeafsForever https://t.co/X0d5pmbqtv