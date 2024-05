ANNONS

Rick Bowness gjorde succé med Winnipeg Jets och är en av tre finalister till “årets tränare” i NHL.

Men nu lämnar 69-åringen Winnipeg – och meddelar att han avslutar sin tränarkarriär.

Efter nästan 40 år som tränare inom NHL meddelar nu Rick Bowness att han avslutar sin karriär och lämnar Winnipeg Jets.

Bowness återvände till Jets 2022 och tog tillbaka klubben till slutspelet direkt under sin första säsong. Den här säsongen gjorde han sedan succé med Jets som stod för sin näst bästa säsong sedan återuppståndelsen 2011.

Winnipeg tog nämligen 110 poäng på 82 omgångar vilket var fjärde bäst i hela NHL. Därefter rasade dock laget ihop och förlorade med 4-1 i matcher mot Colorado Avalanche direkt i första slutspelsrundan.

Finalist till Jack Adams Award

Succén i grundserien gjorde dock att Rick Bowness presenterades som en av tre finalister till Jack Adams Award som delas ut till NHL:s bästa tränare.

Men säsongens framgång blir det sista vi ser av 69-åringen i NHL då han under måndagen bekräftar att han avslutar sin tränarkarriär.

Hockey won't be the same without you, Bones 💙 pic.twitter.com/7evocydmqK — Winnipeg Jets (@NHLJets) May 6, 2024

Totalt gjorde Bowness över 800 matcher som huvudtränare i NHL men tillbringade en majoritet av sin karriär som assisterande tränare på NHL-nivå.

Under sin långa karriär var han – förutom Winnipeg Jets – också verksam i Boston Bruins, Ottawa Senators, New York Islanders, Phoenix Coyotes, Vancouver Canucks, Tampa Bay Lightning och Dallas Stars under en tränarkarriär som varade från 1984 till 2024.

