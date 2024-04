ANNONS

Logan Hutsko hade en tung säsong och lyckades varken i Oskarshamn eller MoDo.

Nu meddelar forwarden då att han avslutar karriären – bara 25 år gammal.

“Sedan jag blev proffs har jag inte kunnat hitta samma passion eller glädje till sporten”, skriver amerikanen på Instagram.

För ett år sedan presenterades Logan Hutsko som ett nyförvärv för IK Oskarshamn i SHL och forwarden såg pigg ut på försäsongen.

Men när säsongen väl började hade han inte alls samma flyt på grejerna. Det blev bara 4+3 på 20 matcher innan han hamnade utanför laget och sedan också lämnade Oskarshamn.

Forwarden flyttade då till MoDo Hockey men där fungerade det inte alls då Hutsko snabbt också tappade förtroendet från tränarstaben och hamnade utanför laget. Det blev noll poäng på 15 matcher innan Hutsko lämnade MoDo och flyttade till finska JYP. Han avslutade där säsongen med 0+1 på sex matcher.

Lägger av – 25 år gammal

Nu står det klart att det blir det sista som Hutsko gjorde under sin ishockeykarriär.

25-åringen bekräftar nu nämligen att han lägger skridskorna på hyllan efter den tunga säsongen i Sverige och Finland.

“Efter mycket bön har jag fattat beslutet att avsluta min professionella hockeykarriär. Sedan jag blev proffs har jag inte kunnat hitta samma passion eller glädje till sporten som jag hade när jag spelade på Boston College. Att gå all in är en del av vem jag är och jag kan inte gå vidare om jag inte är all in. Samtidigt så har jag haft många huvudskador och känner att jag är på en plats där priset är för högt för att fortsätta spela”, säger Hutsko på Instagram.

Logan Hutsko spelade fyra säsonger på Boston College innan han blev proffs 2021 och först gjorde två säsonger i AHL med Charlotte Checkers innan flytten till Sverige.

