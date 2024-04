ANNONS

Tillbaka i Stockholm som hjälte.

Oliver Tärnström klev minst sagt fram för Brynäs när det behövdes som mest.

– Jag trivs på Hovet, säger 21-åringen om sin eventuella nygamla hemmaplan.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Inte ett enda mål sedan den 27 december inför det tredje mötet- Nu har Oliver Tärnström skjutit upp Brynäs i SHL igen - med tre mål på två matcher.

– Det är helt fantastiskt. Det är svårt att beskriva, men det är det roligaste jag har varit med om. Vi vet hur mycket det betyder för supportrarna och hela staden. Det är jättekul, säger 21-åringen till hockeysverige.se under firandet på isen och fortsätter om fansens stöd och matchen:

– Helt fantastiskt. Man kan tro att vi är på hemmaplan. Det är spännande hela vägen in idag. Vi ger dem lite onödiga chanser, lite powerplay, men vi löser det.

Det var tydligt vilka som var spelförande redan i den första perioden. Brynäs vann då skotten med hela 17–7 och hade fått Djurgården precis dit de ville. Tidigt i den andra perioden kom också den väntade utdelningen.

I ett intervall på 25 sekunder trillade både 2–0 och 3–0 in tidigt för Brynäs. Det senare av just Oliver Tärnström som fick tysta Djurgårdspubliken på Hovet med en läcker backhand via ribban.

– Jag bryr mig faktiskt inte så mycket om vem som gör målen. Det viktiga är att vi vann två matcher här. Jag är glad för det, säger Tärnström om plötsliga målformen.

Ryktas till AIK: “Jag trivs på Hovet”

Stockholmaren klev minst sagt fram när det behövdes som mest för Brynäs - och verkar inte minst trivas just på Hovet där han tidigare skrinnat ut i AIK:s färger, precis som pappa Dick Tärnström gjort flertalet gånger.

– Ja, jag trivs på Hovet. Det är kul att komma hit. Det brukar vara bra tryck och roliga matcher, säger han och fortsätter om pressen:

– Vi har gillat det. Vi vet att vi har haft mycket press på oss, men vi har haft samma mål hela säsongen. Nu har vi gjort det.

Vad säger pappa om det här?

– Jag vet inte. Jag har inte pratat med honom än, men han är säkert jätteglad.

Strax efter slutsignal kom även Expressen med uppgifter om att den unge och SHL-erfarne forwarden är på väg att göra flytten tillbaka till AIK för att återigen följa i pappa, Dicks fotspår.

Tärnström slog sig fram i AIK, från U16 till en plats i A-laget, innan han gjorde flytten till Rögle och SHL. Denna säsong flyttade han till Brynäs och stod för 17 poäng på 45 matcher i grundserien. Poängtotalen i slutspelet landade på sex efter explosionen i de två sista matcherna, på just Hovet.

