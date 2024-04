ANNONS

Brynäs fortsätter att dominera i det hockeyallsvenska slutspelet. Nu är Gävlelaget bara en match från att gå upp i SHL. Det efter att ha vunnit match tre på Hovet med 6-3.

Djurgården är riktigt illa ute i finalen av Hockeyallsvenskan. Efter att ha förlorat match tre på hemmaplan har nu stockholmarna en minst sagt tuff uppgift. Om det ska bli något avancemang redan i år måste Djurgården skriva historia och bli första svenska lag någonsin att vända ett 0-3-underläge i matcher.

I match tre tog det bara tolv sekunder innan Wiktor Nilsson fick ett matchstraff för en tuff tackling på Simon Bertilsson. Veteranbacken blev liggandes i smärtor samtidigt som domarna valde att ta ett matchstraff.

För att göra saken värre för Djurgården åkte sedan Kevin Karlsson omgående på en tvåminutare för delaying the game och det blev då spel i fem mot tre i två minuter. Djurgården lyckades döda båda minuterna och klarade även av hela femminutaren ut att släppa in ett mål.

Istället gav Linus Klasen hemmalaget ledningen i slutet av den första perioden. En ledning som följde med in i den andra akten.

Överkörningen i andra perioden

Där tog däremot bortalaget över totalt.

1-1 kom via Oliver Tärnström, 1-2 via via Jordie Benn, 1-3 via Noel Nordh och 1-4 från Tyler Vesels klubba. Fyra snabba mål som dödade energin hos hemmalaget.

I den tredje gjorde Djurgården ett tidigt försök att komma tillbaka, och man kom också riktigt nära. Marcus Krüger fick ett öppet mål, men träffade insidan av stolpen. Talande för finalserien och match tre.

Istället för en reducering av hemmalaget snärtade Theo Lindstein då in 5-1.

Dödade allt hopp

Djurgården fick lite liv igen när Anton Gradin svarade snabbt med ett 5-2-mål. Med dryga fyra minuter av matchen kom också 5-3 via Ludvig Rensfeldt. Energin kom tillbaka på Hovet, men det blev kortvarigt. Med ett 6-3-mål i tom kasse av Tyler Vesel dödade Brynäs hoppet en gång för alla.

Nu har Gävlelaget chansen att stänga serien på tisdag på Hovet. Ska Djurgården vända det här måste man nu alltså göra något inget annat lag i den svenska ishockeyhistorien har lyckats med.

